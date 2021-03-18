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الموجة الثالثة تجبر باريس على الإغلاق.. حجر صحي شامل لمدة شهر

اعتبارا من الغد
المال - خاص 9:32 م, الخميس, 18 مارس 21 9:32 م, الخميس, 18 مارس 21

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، فرض حجر صحي شامل في باريس وضواحيها ومناطق أخرى لمدة شهر كامل اعتبارا من الجمعة. 

وحسب فرانس برس، أكد كاستكس أن وتيرة جائحة فيروس كورونا في تسارع مستمر، وأن البلاد بصدد عبور موجة ثالثة من الوباء.

ويشمل الحظر16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس وضواحيها، في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

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وقال كاستكس خلال مؤتمر صحفي “ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع” موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.

وأضاف كاستكس أن المدارس ستبقى أبوابها مفتوحة أمام التلاميذ بينما ستظل السينما والمسارح مغلقة.

كما قلصت فرنسا من ساعات حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء الجمهورية ليبدأ من الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة.

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بقلم المال - خاص

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