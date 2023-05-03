الموت يطارده.. دور الفنان مصطفى درويش فى «ويبقى الأثر» يتحول إلى حقيقة

قام النجم الشاب مصطفى درويش الذي رحل عن دنيانا وسط صدمة كبيرة للوسط الفني والإعلامي والجمهور أيضا منذ يومين عن عمر لا يتجاوز 43 عاما ، بمشاركة الجمهور عام 2021 عبر حسابه الرسمي “فيسبوك” دوره في حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل إلا أنا والذي توفي فجأة ضمن أحداثها كأن الحكاية تحاكي ما حدث لمصطفى دوريش في الواقع برحيله ووفاته فجأة أيضا الإثنين الماضي.

حيث جسد مصطفى درويش في الحكاية المذكورة شخصية رجل أعمال شاب اسمه إيهاب في المسلسل ومات بشكل مفاجئ وأعلن شقيقه الفنان كريم محجوب، خبر الوفاة عبر فيسبوك ليتفاجأ الجميع مثلما تفاجأ الكل أمس الإثنين بخبر وفاته.

“ويبقى الأثر” هي سادس حكايات مسلسل “إلا أنا”، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إلهام عبد البديع محمد التاجى، لطفي لبيب.