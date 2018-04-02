الموت يخطف أحمد خالد توفيق أديب الشباب

متابعات: " أعتبر نفسي ـ بلا أي تواضع ـ شخصاً مملاً إلى حد يثير الغيظ."، هذه كلمات الراحل الكاتب والروائى الدكتور أحمد خالد توفيق أديب الشباب الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر إصابته بأزمة مرضية.ولد أحمد خالد توفيق في 10 يونيو 1962 بمدينة طنطا، وتخرج في كلية طب طنط

متابعات:





” أعتبر نفسي ـ بلا أي تواضع ـ شخصاً مملاً إلى حد يثير الغيظ.”، هذه كلمات الراحل الكاتب والروائى الدكتور أحمد خالد توفيق أديب الشباب الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر إصابته بأزمة مرضية.

ولد أحمد خالد توفيق في 10 يونيو 1962 بمدينة طنطا، وتخرج في كلية طب طنطا عام 1985 وحضّر الدكتوراه عام 1997.

ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب و الأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بـ«العراب»، انضم عام 1992 للمؤسسة العربية الحديثة وبدأ بكتابة أول سلاسله الروائية «ما وراء الطبيعة» في شهر يناير من العام التالي.

ونجحت السلسلة الرعب نجاحًا كبيرًا رغم عدم انتشار هذا النوع من الأدب في الوطن العربي، كما بدأ في كتابة سلاسل أخرى للمؤسسة نفسها مثل سلسلة سافاري، وسلسلة فانتازيا، وسلسلة روايات عالمية للجيب، غير بعض الأعداد الخاصة وبعض الروايات مثل يوتوبيا، و«السنجة».

يشتهر أحمد خالد توفيق بكتابة مقالاتٍ سياسية واجتماعية دورية في العديد من الصحف والمجلات العربية.

يعد أحمد خالد توفيق أديب الشباب الأول في الوطن العربي والذي حبّب الكثير في القراءة برواياته المشوقة وأسلوبه المتميز والساخر وشخصياته الفريدة.

حينما يتحدث عن نفسه يقول: «لا أعتقد أن هناك كثيرين يريدون معرفة شيء عن المؤلف.. فأنا أعتبر نفسي ـ بلا أي تواضع ـ شخصاً مملاً إلى حد يثير الغيظ.. بالتأكيد لم أشارك في اغتيال (لنكولن) ولم أضع خطة هزيمة المغول في (عين جالوت).. لا أحتفظ بجثة في القبو أحاول تحريكها بالقوى الذهنية ولم ألتهم طفلاً منذ زمن بعيد.. ولطالما تساءلت عن تلك المعجزة التي تجعل إنساناً ما يشعر بالفخر أو الغرور.. ما الذي يعرفه هذا العبقري عن قوانين الميراث الشرعية؟.. هل يمكنه أن يعيد دون خطأ واحد تجربة قطرة الزيت لميليكان؟.. هل يمكنه أن يركب دائرة كهربية على التوازي؟.. كم جزءاً يحفظ من القرآن؟.. ما معلوماته عن قيادة الغواصات؟.. هل يستطيع إعراب (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)؟.. هل يمكنه أن يكسر ثمرة جوز هند بين ساعده وعضده؟.. كم من الوقت يمكنه أن يظل تحت الماء؟.. الخلاصة أننا محظوظون لأننا لم نمت خجلاً من زمن من فرط جهلنا وضعفنا».