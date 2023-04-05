الموانئ المصرية تشهد تداول قرابة 175.9 مليون طن خلال 2022

حققت الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2022 نحو 175.9 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 162.7 مليون طن خلال العام قبل الماضي 2021، وذلك بزيادة قدرها 13.2 مليون طن.

وحسب بيانات الموانئ المصرية، فقد شهدت ميناء الإسكندرية معدلات وصلت الى 61.6 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 64.5 مليون خلال العام قبل الماضي، فيما حقق ميناء دمياط 38.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 40 مليون طن خلال العام قبل الماضي 2021 .

أما الهيئة الإقتصادية لقناة السويس فقد حققت 105.5 مليون طن وذلك مقابل 67 مليون طن، والتى تشمل (شرق وغرب بورسعيد، والسخنة، والأدبية) ، حيث تداول ميناء غرب بورسعيد نحو 4.7 مليون طن، فيما حقق ميناء شرق بورسعيد 40.1 مليون طن، بينما بلغت البضائع المتداولة بميناء العريش 336 ألف طن، بينما تداول ميناء الأدبية 6.9 مليون طن، فيما بلغت اجمالي المتداول بميناء السخنة 18 مليون طن.

كما تداولت موانئ السويس 134.9 ألف طن، كما حقق ميناء حوض البترول 231 ألف طن، فيما تداول ميناء سفاجا 4.3 مليون طن، بينما حقق ميناء نويبع 562 ألف طن.

وتتنوع الموانئ المصرية حاليا إلى ثلاثة أنواع من الموانئ تتبع ثلاث جهات، أهمها التابعة لوزارة النقل والتى تضم موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا وبعض موانئ البحر الأحمر، فيما تتبع المجموعة الثانية الهيئة الإقتصادية لقناة السويس وتضم موانئ شرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور، أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى موانئ العريش بشمال سيناء، وأبو قير بالإسكندرية، وبرنيس بالبحر الأحمر، وجرجوب بمطروح.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” ، فان الطاقة التصميمة للموانئ المصرية 170 مليون طن.

ومن المقرر إدراج عددا من المشروعات في الطاقة التصميمية فور الإنتهاء منها خلال العامين المقبلين.

ومن أهم تلك المشروعات محطة الحاويات الجديدة بميناء أبو قير، والمتوقع ان تديرها شركة هاتشسون بورت الصينية بطاقة تصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة، بالاضافة إلى محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والمتوقع تشغيلها عبر مجموعة CMA – CGM الفرنسية بطاقة 1.5 مليون حاوية خلال العام الجاري والتي سيتم تشغيلها رسميا خلال مايو المقبل.

وتصل طاقة ميناء الإسكندرية التصميمية قدرها 37.9 مليون طن، والدخيلة 27 مليون طن، ودمياط 21.7 مليون طن، وبورسعيد غرب 12 مليون طن، والعريش 1.2 مليون طن، وشرق بورسعيد 12 مليون طن، والسويس 6.6 مليون طن، وحوض البترول 8 ملايين طن، والأدبية 11 مليون طن.

كما أن الطاقة التصميمية لميناء السخنة حسب قطاع النقل البحرى تصل إلى 23 مليون طن، وسفاجا 6.5 مليون طن ونويبع والطور 3 ملايين طن، ليصل الإجمالى إلى 170 مليون طن.