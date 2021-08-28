الموانئ المصرية تستقبل 974 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي 974 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وقمح ، والسكر)، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 29 سفن، مقارنة مع 524 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وعبر 18 سفينة .

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 253 ألف طن من الذرة، عبر موانئ دمياط، والدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من البرازيل والأرجنتين، وذلك عبر 5 سفن، مقارنة بنحو 208.5ألف طن تم استقبالها الاسبوع قبل الماضي، وأهم الشركات المستوردة للذرة كانت كايرو ثري ايه، الدقهلية للدواجن، وشركة روتس كوموديتيز وبونجي مصر للاستيراد والتصدير.

وذكرت البيانات أن الموانئ المصرية استقبلت 510 ألف طن من القمح عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ، وذلك عبر 18 سفن، وذلك لصالح كل من شركات العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية، والعربية للمطاحن والصناعات الغذائية، والاتحاد للتجارة وأبو دونقل للأسمدة والحبوب، وشركة البستان للمطاحن، نيو جرين للتجارة والتوريدات، وهيئة السلع التموينية، وذلك مقارنة بواقع 142ألف طن الأسبوع قبل الماضي .

انخفضت العقود الآجلة للقمح أمس ، الجمعة 27 أغسطس 2021 ، في بورصة شيكاغو للتجارة، في بداية التعاملات لعقد سبتمبر للتداول بمقدار 3.50 سنت ، اي انخفضت بنسبة 0.48%، ليصل إلي 721.75 سنت للبوشل، وذلك بعدما أغلقت على ارتفاع بجلسة أمس، للعقد نفسه بمقدار 14 سنت ليصل الي 725.25 سنت للبوشل .

كما انخفضت العقود الآجلة لشهر التداول ديسمبر بمقدار 4.50 سنت ، اي انخفضت بنسبة 0.61% ، ليصل إلي 734.75 سنت للبوشل ، وذلك بعدما أغلقت على ارتفاع بجلسة أمس ، للعقد نفسه بمقدار 13.75 سنت ليصل الي 739.25 سنت للبوشل .



كما استقبلت ميناء دمياط سفينة سكر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية .

كما استقبلت الموانئ المصرية 211 ألف طن من الفحم ، وذلك من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدد من الشركات أهمها، الشركة الوطنية للأسمنت ، والسويدي للأسمنت والوطنية للأسمنت بني سويف، وذلك عبر موانئ الدخيلة وسفاجا والإسكندرية.