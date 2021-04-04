الموانئ المصرية تستقبل 963 ألف طن من الصب الجاف خلال الأسبوع الماضي

شهدت الموانئ المصرية تحسنا ملحوظا في معدلات تداول البضائع الصب الجاف النظيف وغير النظيف خلال الأسبوع الماضي، حيث تداولت الموانئ المصرية 963 ألف طن من “قمح، ذرة ، الفحم ” ، مقارنة بنحو 661 ألف طن تم تداولها خلال الأسبوع قبل الماضي.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري المشرف على الموانئ المصرية، فقد بلغت تم تداول تلك البضائع عبر 29 سفينة، والتي دخلت إلى موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسخنة، مقابل 17 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الذرة قرابة 456 ألف طن، مقابل 327 ألف طن الأسبوع قبل الماضي أيضا، وذلك عبر 12 سفينة مقابل 7 سفن الأسبوع قبل الماضي، وذلك لصالح شركة كايرو ثري ايه ، ولويس درايفوس، وبونجي مصر للاستيراد والتصدير، وكارجيل تريدنج ايجيبت، وأدم جرين، عبر موانئ دمياط والدخيلة.

كما استقبلت الموانئ المصرية 390 ألف طن من القمح مقابل 205 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، وذلك لصالح كل الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة حورس للتجارة، والمرشدي للتجارة، شركة افري فيجين للاستيراد والتصدي.

ووصلت سفن القمح حوالي 12 سفينة، والتي كانت معظمها بمينائي الدخيلة ودمياط، حيث تقع صوامع الشركة العامة للصوامع، إضافة الى صوامع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة، مقارنة بـ5 سفن فقط الاسبوع قبل الماضي.

بينما لم تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الماضي أي كميات من السكر، والذي يصنف ضمن البضائع الصب الجاف النظيف.

كما استقبلت الموانئ المصرية 4 سفن من الصب الجاف الغير نظيف “الفحم”، وذلك عبر ميناء الإسكندرية والدخيلة بواقع 116 ألف طن.

وكانت السفينة الأولى بواقع 5 الآف طن لصالح شركة الشرق الأوسط المحدودة للكربون، وسفينة بحمولة 52 ألف طن لصالح شركة لافارج للأسمنت، وسفينة بحمولة 5 ألف طن لصالح شركة الشرق الأوسط المحدودة للكربون، وسفينة بحمولة بواقع 54 ألف طن لصالح شركة بورتلاند المنيا للأسمنت.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في أعداد السفن التي دخلت للموانئ المصرية بوجه عام، وذلك بسبب تحسن الأحوال الحوية.

ومن أهم الموانئ التي تتأثر بسرعة الرياح موانئ الإسكندرية والدخيلة ، وتعرضت للإغلاق الأسبوع الماضي قرابة 3 أيام.