الموانئ المصرية تستقبل 835 ألف طن من الصب الجاف خلال الأسبوع الماضي

تداولت الموانئ المصرية 835 ألف طن من بضائع الصب الجاف النظيف ” قمح ، ذره ” والصب غير النظيف من الفحم، وذلك خلال الاسبوع الماضي، مقابل 624 ألف طن خلال الاسبوع قبل الماضي .

وحسب بيانات قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” فقد بلغت تم تداول تلك البضائع عبر 37 سفينة سفينة ، والتي دخلت إلى موانئ الإسكندرية، والدخيلة ، ودمياط، مقابل 26 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الذرة قرابة 231 ألف طن، مقابل 271 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وذلك عبر 7 سفينة مقابل 8 سفينة الأسبوع قبل الماضي، وذلك لصالح شركة فيوتشر جرينز، وشركة الحرية للتجارة، وشركة الإيمان للعلف أجرى إيجيبت تريدنج ليمتد، وشركة أويلز أند جرينز.

كما تم استقبال كميات ذرة لصالح شركة المنيرى لمنتجات الذرة، والشركة القطرية جروب للاستيراد والتصدير، وبونجى مصر للاستيراد والتصدير، وشركة مناسك للاستيراد والتصدير، وشركة فرست جرين للأستيراد والتصدير ، وشركة كوفكو أجرى إيجيبت تريدنج ليمتد.

كما استقبلت الموانئ المصرية 459 ألف طن من القمح مقابل 353 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، وذلك لصالح كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، واسترا ليمتد ، والبسان للمطاحن والمصرية السويسرية للطحن وميديترانيو للتجارة، وشركة المناهرى للحبوب ومنتجاتها، وشركة ميدسوفتس .

ووصلت سفن القمح حوالي 21 سفينة، والتي كانت معظمها بمينائي الدخيلة ودمياط، حيث تقع صوامع الشركة العامة للصوامع، بالاضافة الى صوامع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة.

بينما لم تستقبل الموانئ المصرية خلال الاسبوع الماضي أي كميات من السكر ، والذي يصنف ضمن البضائع الصب الجاف النظيف .

كما استقبلت الموانئ المصرية 5 سفن من الصب الجاف الغير نظيف ” الفحم ” وذلك عبر ميناء الإسكندرية.

وكانت السفينة الاولى بواقع 55 ألف طن لصالح شركة اسمنت سيناء، بينما تم دخول سفينة بحمولة 38 ألف طن لصالح شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، كما استقبلت سفينة بواقع 20 ألف طن بشركة مصر للأسمنت ” قنا ” ، كما تم دخول سفينة بحمولة 33 ألف طن لصالح شركة لافارج للأسمنت، كما تم دخول سفينة بحمولة 7.7 ألف طن لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية.

يذكر أن الاسبوع الماضي شهد زيادة في اعداد السفن التي دخلت للموانئ المصرية بوجه عام، وذلك بسبب تحسن الأحوال الحوية .

ومن اهم الموانئ التي تتأثر بسرعة الرياح موانئ الإسكندرية والدخيلة ، وتعرضت للاغلاق الاسبوع الماضي قرابة 3 ايام .