الموانئ المصرية تستقبل 81 ألف طن من الصب الجاف لصالح القطاع الخاص

تستقبل الموانئ المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة نحو 81 ألف طن من الصب الجاف من مناشئ مختلفة عبر ميناء الاسكندرية ودمياط.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد استقبلت الموانئ الثلاثاء عددا من الشحنات الخاصة بالصب الجاف النظيف.

وتشمل تلك الشحنات في شحنة من القمح لصالح شركة استرا ليمتد والواردة من روسيا بواقع 32 ألف طن عبر ميناء دمياط.

كما استقبلت ميناء الاسكندرية شحنة من القمح بواقع 5 ألاف طن لصالح شركة كواليتي جرين والواردة من أوكرانيا، بالاضافة الى 15 ألف طن من الذرة الوارد من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، علاوة على شحنة من الذرة التركي بواقع 3.4 ألف طن لصالح شركة اسكندرية للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل غدا ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الاوكراني بواقع 7 الاف طن لصالح شركة البستان للمطاحن عبر ميناء الاسكندرية، كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة التركي بواقع 10 الآف طن لصالح مصنع زيوت البركة.

فيما تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 17 أغسطس شحنة من القمح تصل الى 9 ألآف لصالح شركة كواليتي جرين والواردة من أوكرانيا.

وحدثت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، توقعاتها لإجمالي إنتاج الحبوب والبذور الزيتية في البلاد خلال العام الجاري 2023، إذ قدرت أن يحصد المزارعون حوالي 56.4 مليون طن من الحبوب و20.3 مليون طن من البذور الزيتية.

وكان في بداية ربيع 2023، إجمالي الحصاد المتوقع للعام الحالي عند 63.5 مليون طن، أي ما يقل بنسبة 13% عن عام 2022، بينما في يونيو المنصرم، بعد بدء الحصاد، تم رفع التقديرات إلى 68 مليون طن، والذي ينخفض بمعدل 7% مما كان عليه العام الماضي.

أما الآن، وبفضل الظروف الجوية المواتية، رفعت الوزارة الأوكرانية توقعات محصول الحبوب والبذور الزيتية في البلاد إلى 76.7 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022، بحسب موقع “UkrAgroConsult” .

ووفقًا للتقديرات الأولية لوزارة السياسة الزراعية، سيتمكن المزارعون خلال العام الحالي من حصاد 20.9 مليون طن من القمح، مع 5.8 مليون طن من الشعير بجانب 28.1 مليون طن من الذرة.