الموانئ المصرية تستقبل 781 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

مقارنة مع 644 ألف طن الأسبوع قبل الماضي

شهدت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي، تحسنًا ملحوظًا في كميات البضائع من السلع الاستراتيجية الواردة لها، وكانت الزيادة فقط في نشاط القمح الذي تم استيراده من عدة أسواق أجنبية خاصة رومانيا وأوكرانيا وروسيا.

وبحسب بيانات قطاع النقل البحري بالإسكندرية، فقد حققت الموانئ المصرية معدلات تداول في الصب الجاف بلغت 781 ألف طن من الجاف النظيف (القمح، الذرة، والفحم الحجري)، مقارنة بنحو 644 ألف طن خلال الأسبوع قبل الماضي.

وتم ذلك عبر عدة موانئ شملت الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وسفاجا، وذلك عبر 16 سفينة مختلفة، مقارنة بنحو 15 سفينة تم استقبالها الأسبوع قبل الماضي.

واستقبلت الموانئ المصرية كمية من القمح وصلت إلى 441 ألف طن قمح روسيا وأوكرانيا، ورومانيا ؛ والتي كانت لصالح هيئة السلع التموينية، وشركة البستان للمطاحن، وذلك عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة ودمياط، مقابل 281 ألف طن كانت قد تم استيرادها الأسبوع قبل الماضي.

وتعتمد السوق المصرية في استيراد القمح على السوق الروسية، حيث قامت وزارة الزراعة الروسية بتحديث معدلات رسوم تصدير القمح والذرة بموجب آلية “مخمد الحبوب”، والتي تسمح بفرض رسوم عائمة على صادرات تلك الحبوب، وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 يونيو.

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنهاية تداولات الجمعة الماضية، حسب آخر جلسات الأسبوع ببورصة شيكاغو للتجارة، فيما جاءت أسعار القمح محليًا لتثبت عند 5,620 جنيه للطن بالنسبة للقمح الروسي بروتين 12.5%، واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,590 جنيه للطن، في السوق المحلية.

كما حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 5,570 جنيه للطن، في السوق المحلية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح بنهاية تداولات الأسبوع الجمعة 4 فبراير في بورصة شيكاغو للتجارة، وصعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 11.5 سنت، ليصل إلى 763.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة ارتفاع 1.53%.

كما ارتفعت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 11.75 سنت، لتصل إلى 770 سنتًا لكل بوشل.

واستقبلت الموانئ المصرية 7 شحنات من الذرة؛ والتي تم استيرادها من البرازيل ورومانيا وأوكرانيا، وذلك لصالح شركات فينوس إنترناشيونال ، والمجد لتنمية الثروة الداجنة والحيوانية، وحورس للتجارة، وبنجي مصر للاستيراد والتصدير وكوفكو أجري إيجيبت تريدنج ليمتد، وكايرو ثري إيه بحجم وصل إلى 230 ألف طن، مقابل حجم وصل إلى 281 ألف طن، الأسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الفحم التي وصلت للموانئ المصرية 3 شحنات فقط عبر ميناء الإسكندرية، وكانت الأولى بواقع 5 آلاف طن لصالح شركة الشرق الأوسط المحدودة للكربون، والثانية بواقع 55 ألف طن لصالح شركة لافارج للأسمنت، والثالثة بواقع 50 ألف طن لصالح شركة أسمنت سيناء.