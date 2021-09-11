الموانئ المصرية تستقبل 767 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي 767 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وقمح)، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 29 سفينة، مقارنة مع 787 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وعبر 18 سفينة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 251 ألف طن من الذرة، عبر موانئ دمياط، والدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من البرازيل والأرجنتين، وذلك عبر 5 سفن، مقارنة بنحو 211 ألف طن تم استقبالها الأسبوع قبل الماضي، وأهم الشركات المستوردة للذرة كانت لويس درايفوس ، وشركة ميديترانيو للتجارة، وكايرو ثري ايه ، وكوفكو أجري إيجيبت، ووفيوتشر جرينز.

وذكرت البيانات أن الموانئ المصرية استقبلت 431 ألف طن من القمح عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ومعظمها تم استيرادها من روسيا، وذلك عبر 10 سفن، وذلك لصالح كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة روتس كوموديتيز ، وشركة شركة أسترا ليميتد، وكايرو ثري ايه، وشركة كارجيل تريدينج ايجيبت، وذلك مقارنة بواقع 410 ألف طن الأسبوع قبل الماضي.

وكشفت بيانات وزارة الزراعة الروسية ، أمس الجمعة، عن تحديث معدلات رسوم تصدير القمح والشعير والذرة بموجب آلية مخمد الحبوب التي دخلت حيز التنفيذ في 2 يونيو.

واشارت الى انه اعتبارًا من 15 سبتمبر ، سيتم رفع رسوم التصدير على القمح والميسلين بشكل كبير إلى 62.5 دولار أمريكي للطن ، مقارنة ب 46.5 دولار أمريكي للطن الأسبوع الماضي.

وتعتمد الرسوم المرتفعة على زيادة السعر التأشيري من 266.5 دولار أمريكي للطن إلى 275 دولار أمريكي للطن.

ومن المتوقع أن تصل رسوم تصدير الشعير إلى 33.1 دولار أمريكي للطن، مقارنة ب 26 دولار أمريكي للطن .

وفي نفس الوقت ، ستنخفض رسوم تصدير الذرة من 51.1 دولار أمريكي للطن إلى 49 دولار أمريكي للطن .

كما استقبلت الموانئ المصرية 85 ألف طن من الفحم، وذلك من روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدد من الشركات أهمها، الشركة الوطنية للأسمنت بني سويف، وشركة الإسكندرية للصناعات للوسيطة ماركو جيبت، وذلك عبر موانئ الدخيلة والإسكندرية، وذلك مقارنة بـ 166 ألف طن الأسبوع قبل الماضي.