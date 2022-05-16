الموانئ المصرية تستقبل 74 ألف طن من الذرة للقطاع الخاص من دول البحر الأسود

تستقبل الموانئ المصرية خاصة الدخيلة والإسكندرية ودمياط 74 ألف طن من الذرة لصالح القطاع الخاص، من دول البحر الاسود ، وذلك على خلفية ارتفاع الاسعار خلال الأيام الأخيرة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية” فمن المقرر أن تستقبل ميناء دمياط 33 ألف طن من الذرة غدا 16 مايو وذلك من دولة رومانيا، لصالح شركة تريد لايت.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية، يوم 18 مايو الجاري شحن بواقع 20 ألف طن من الذرة لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير والتي سيتم استيرادها من دولة رومانيا.

وتستقبل ميناء الدخيلة في نفس اليوم 7.4 ألف طن من الذرة أيضا بواقع 7.4 ألف طن من رومانيا أيضا وذلك لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير أيضا، كما تقوم نفس الشركة ” مناسك ” باستيراد كمية تصل 7.8 ألف طن من الذرة أيضا من دولة بلغاريا عبر ميناء الدخيلة.

كما استوردت شركة برايم جرينز كمية تصل الى 5.2 ألف طن من الذرة من دولة أوكرانيا عبر ميناء الدخيلة.

وشهدت السوق المحلية تثبيت لأسعار الذرة اليوم الأحد بأنواعها المختلفة «الأرجنتيني والبرازيلي والروماني والأوكراني»، لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات الأحد، وذلك بعدما شهدت انخفاضًا، الأربعاء الماضي، بمقدار يتراوح من 20 : 80 جنيهًا في الطن.

وتشهد الأسواق حالة من الاضطرابات السعرية والتي دامت أكثر من أسبوعين، بسبب ارتفاع سعر الذرة وصعوبة الاستيراد، إضافةً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، عن توفير تقاوي المحاصيل الصيفية للذرة بمنافذها للمزارعين بدرجة نقاوة عالية؛ لتجنب الاضرار بالإنتاج الزراعي أو التعرض لخسائر في إنتاجية أي محصول.

وكان قد أشار الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تستهدف زراعة 350 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية والذرة الرفيعة خلال الموسم الحالي، لذا تم تنفيذ حملات إرشادية بكافة المحافظات، لتوعية الفلاحين بأهمية زراعة الذرة في زيادة إنتاج زيت الطعام وتوفير الأعلاف للإنتاج الحيواني.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد هبطت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو للتجارة عند تسوية التداولات الأسبوعية، واستقر سعر الذرة البرازيلي لتسجل القيمة الشرائية للطن 8,700 جنيه، أما الذرة الارجنتيني فقد ثبت سعره ليسجل 8,700 جنيه، فيما سجل سعر الذرة الروماني 8,320 جنيهًا، واستقر سعر الذرة الأوكراني لتسجل القيمة الشرائية للطن 8,350 جنيهًا.

كما هبطت أسعار العقود الآجلة للذرة عند ختام تداولات الجمعة 13 مايو في بورصة شيكاغو التجارية، إذ تراجع عقد يوليو لتداول الذرة ليصل إلى 781.25 سنت لكل بوشل بمقدار هبوط 10.25 سنت، أي بنسبة انخفاض 1.30%، عن الجلسة السابقة، وانكمش عقد سبتمبر لتداول الذرة بمقدار 6.25 سنت، ليسجل 757.5 سنت لكل بوشل.