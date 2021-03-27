الموانئ المصرية تستقبل 661 ألف طن من الصب الجاف خلال الأسبوع الماضي

تداولت الموانئ المصرية 661 ألف طن من بضائع الصب الجاف النظيف قمح، ذرة، والصب غير النظيف من الفحم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، مقابل 292 ألف طن خلال الأسبوع قبل الماضي.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري المشرف على الموانئ المصرية، فقد بلغت تم تداول تلك البضائع عبر 17 سفينة، والتي دخلت إلى موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسخنة، مقابل 11 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الذرة قرابة 327 ألف طن، مقابل 67 ألف طن الأسبوع قبل الماضي أيضا، وذلك عبر 7 سفينة مقابل 2 سفن الأسبوع قبل الماضي، وذلك لصالح شركة كايرو ثري ايه ، ولويس درايفوس، وبونجي مصر للاستيراد والتصدير، وكارجيل تريدنج ايجيبت، وأدم جرين، عبر موانئ دمياط والدخيلة.

كما استقبلت الموانئ المصرية 205 ألف طن من القمح مقابل 85 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، وذلك لصالح كل الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة حورس للتجارة، والمرشدي للتجارة، شركة افري فيجين للاستيراد والتصدي.

ووصلت سفن القمح حوالي 5 سفينة، والتي كانت معظمها بمينائي الدخيلة ودمياط، حيث تقع صوامع الشركة العامة للصوامع، إضافة الى صوامع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة.

بينما لم تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الماضي أي كميات من السكر، والذي يصنف ضمن البضائع الصب الجاف النظيف.

كما استقبلت الموانئ المصرية 5 سفن من الصب الجاف الغير نظيف “الفحم”، وذلك عبر ميناء الإسكندرية والدخيلة بواقع 130 ألف طن.

وكانت السفينة الأولى بواقع 4.5 الآف طن لصالح شركة الشرق الأوسط المحدودة للكربون، وسفينة بحمولة 52 ألف طن لصالح شركة لافارج للأسمنت، وسفينة بحمولة 5 ألف طن لصالح شركة الشرق الأوسط المحدودة للكربون، وسفينة بحمولة 16 ألف طن لصالح الشركة المصرية لبلوكات الانود الكربونية، وسفينة بواقع 51 ألف طن لصالح شركة اسمنت حلوان.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في أعداد السفن التي دخلت للموانئ المصرية بوجه عام، وذلك بسبب تحسن الأحوال الحوية.

ومن أهم الموانئ التي تتأثر بسرعة الرياح موانئ الإسكندرية والدخيلة ، وتعرضت للإغلاق الأسبوع الماضي قرابة 3 أيام.