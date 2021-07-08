الموانئ المصرية تستقبل 616 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي، 460 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وقمح)، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة، ودمياط، وعبر 21 سفينة، مقارنة بـ345 ألف طن الأسبوع قبل الماضي و19 سفينة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 217 ألف طن من الذرة، عبر موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من أوكرانيا والأرجنتين، وذلك عبر 8 سفن، مقارنة 71 آلاف طن الأسبوع قبل الماضي عبر 3 سفن.

وذكرت البيانات أن كميات القمح كانت بواقع 75 ألف طن، عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة، وتركزت جميعها من السوق الروسي أهم الأسواق التي تعتمد عليها مصر في استيراد الحبوب وتحديدا القمح، عبر 3 سفن، مقارنة بنحو 85 ألف طن الأسبوع الماضي عبر 3 سفن، وذلك عبر عدة دول أهمها روسيا والأرجنتين وأوكرانيا، بالنسبة للذرة والقمح، أما السكر فكان من البرازيل فقط.

وكانت أهم الشركات المستوردة لتلك النوعية من الحبوب هى المجد لتنمية الثروة الداجنة والحيوانية، والمرشدي للحبوب، وكايرو ثري إيه، ولويس درايفوس وشركة تريد لايت، وحورس للتجارة، ومطاحن وادي النيل الحديثه، والبستان للمطاحن، ومناسك للاستيراد والتصدير، والعالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية، وشركة الاتجاه للتجارة، وشركة كارجيل تريدينج ايجيبت، وأويلز أند جرينز، وشركة تريد لايت، بالاضافة الى شركة المتحدة للسكر .

كما وصلت كميات الفحم التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية إلى 263 ألآف طن عبر 9، وكانت لصالح عدد من الشركات اهمها الدولية للفحم والفيرو الويز، وشركة العريش للأسمنت، وشركة لافارج للأسمنت والمصرية للسبائك الحديدية، وشركة قنا للأسمنت، اللإسكندرية للأسمنت، أسمنت بني سويف، أسمنت بورتلاند المنيا، وبلوكات الأنود الكربونية، والمصرية للحديد الأسفنجي والصلب، والإسكندرية للصناعات الوسيطة.

وأعلنت وزارة الزراعة الروسية مطلع يوليو الجاري أن شحنات الحبوب الروسية إلى أسواق دول العالم الثال ، تجاوزت 48 مليون طن منها 37.5 مليون طن قمح ، خلال موسم 2020/2021.

بلغ إجمالي صادرات الحبوب من روسيا ، خلال الفترة من مايو إلى يونيو من الموسم الجاري 2020/21 حوالي 47.8 مليون طن وهو أعلى بنسبة 12.7٪ مقارنة بـ صادرات العام الماضي التي بلغت 42.4 مليون طن.

بلغت صادرات القمح 37.2 مليون طن بزيادة 10٪ عن العام الماضي ، وبلغت صادرات الشعير 6.1 مليون طن بزيادة 37.8٪ ، كما ارتفعت صادرات الذرة لتصل إلي 4 مليون طن بزبادة 2.9٪.

أوضحت الوزارة ، أن الحجم الإجمالي لتصدير الحبوب سيكون رقمًا قياسيًا ، وتحتل روسيا مرة أخرى مكانة رائدة من حيث تصدير القمح .

وكان المشترون الرئيسيون للحبوب الروسية الموسم الماضي 2020/21 هم ، تركيا بنحو 8.4 مليون طن اي بنسبة 17.5٪ من الصادرات الروسية ، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنحو 8.1 مليون طن بنسبة 17٪ من صادرات روسيا ، والمملكة العربية السعودية بنحو 2.8 مليون طن بنسبة 5.9٪ ، بنغلاديش بمقدار 1.8 مليون طن بنسبة 3.8٪ .