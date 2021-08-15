نقل وملاحة

الموانئ المصرية تستقبل 595 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

مقارنة بـ 292 ألف طن الأسبوع قبل الماضي
السيد فؤاد 2:14 ص, الأحد, 15 أغسطس 21 2:14 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

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استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي 595 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وقمح )، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 22 سفن، مقارنة مع 292  ألف طن الأسبوع قبل الماضي .

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 290 ألف طن من الذرة، عبر موانئ دمياط، والدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من البرازيل  والأرجنتين، وذلك عبر 5 سفن، مقارنة بنحو 75 ألف طن تم استقبالها الاسبوع قبل الماضي.

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وشهدت أسعار الذرة  ،  السبت 14 أغسطس 2021 ، استقرارًا في السوق المحلي  المصري ، بينما سجلت أسعار الذرة ببورصة شيكاغو  للتجارة لتداول شهر سبتمبر ارتفاعاً بجلسة إغلاق الجمعة 13 أغسطس 2021 .

وبلغت أسعار الذرة في السوق المحلي المصري خاصة البرازيلي  5,100 جنيه للطن، أما الامريكي فبلغ 5000 جنيه للطن .

وبلغت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو للتجارة بالنسبة للعقود الآجلة للذرة تداول شهر سبتمبر في بورصة شيكاغو ارتفاعاً بجلسة إغلاق الجمعة 13 أغسطس 2021 ، لعقد سبتمبر للتداول بمقدار ارتفاع 1.25 سنتًا ليصل إلى 568,25 سنت للبوشل.

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وذكرت البيانات أن الموانئ المصرية استقبلت 177 ألف طن من القمح عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ، وذلك عبر 11 سفن، وذلك لصالح كل من شركات العربية للمطاحن والصناعات الغذائية، والشركة المصرية السويسرية للمكرونة، وأفر فيجين للإستيراد والتصدير، والبستان للمطاحن، والمصرية السويسرية للطحن ، وأفري فيجين للاستيراد والتصدير، وشركة جرين لايت، وهيئة السلع التموينية، والاتحاد للتجارة، وذلك مقارنة بواقع 188 ألف طن الأسبوع قبل الماضي .

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بقلم السيد فؤاد

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