الإسكندرية

الموانئ المصرية تستقبل 585.7 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

مقارنة مع 781 ألف طن الأسبوع قبل الماضي
السيد فؤاد 12:40 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 12:40 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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استقبلت الموانئ المصرية الأسبوع الماضى 585.7 ألف طن من الصب الجاف النظيف، وغير النظيف (ذرة، وقمح، والسكر، والفحم) عبر مجموعة من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وسفاجا، ومن خلال 12 سفينة فقط، مقارنة مع 781 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وعبر 19 سفينة.

واسقبلت الموانئ المصرية كمية من القمح وصلت إلى 325.2 ألف طن كانت قد تم استيرادها من روسيا وأوكرانيا ورومانيا، وذلك لصالح عدد من الجهات والشركات منها أبو دونقل للأسمدة، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة العربية للمطاحن، وذلك مقارنة بنحو 465.3 ألف طن تم استيرادها الأسبوع قبل الماضي.

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وانخفضت العقود الآجلة للقمح بنهاية تداولات الجمعة 26 نوفمبر، وذلك في بورصة شيكاغو للتجارة.

فيما تراجعت العقود الآجلة للقمح لشهر ديسمبر للتداول بمقدار 11.2 سنتًا للبوشل أي بنسبة 1.34% ليسجل عقد ديسمبر للتداول 825.4 سنت لكل بوشل.

كما استقبلت الموانئ المصرية شحنتين من الذرة والتي تم استيرادهما من رومانيا والبرازيل، لصالح مجموعة أبو دونقل للأسمدة والحبوب، وشركة فيوتشر للتجارة بحجم وصل إلى 124 ألف طن.

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يذكر أن العقود الآجلة للذرة ارتفعت بنهاية تداولات اليوم الجمعة 26 نوفمبر، بورصة شيكاغو للتجارة ، كما أغلقت عقود الذرة لشهر ديسمبر للتداول على ارتفاع قدره 7 سنتات أى بنسبة 1.20% ليصل العقد إلى 586.6 سنت.

كما استقبل ميناء الإسكندرية سفينة من الفحم بحمولة تزيد عن 5 آلاف طن من الفحم الحجري والتي كانت قادمة من روسيا لصالح شركة الشرق الأوسط المحدودة للكربون، بينما استقبل ميناء نفس الميناء شحنة بنحو 4.4 ألف طن لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز.

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واستقبلت موانئ دمياط والسخنة شحنتين من السكر لصالح كل من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والشركة المتحدة للسكر ، وذلك بحجم وصل إلى 127  ألف طن.

وتباينت العقود الآجلة للسكر الأبيض عند تسوية تداولات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 في بورصة لندن للسلع ، فيما استقرت عقود تداول شهر مارس للسكر الأبيض عند 511.20 دولار للطن.

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بقلم السيد فؤاد

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