الإسكندرية

الموانئ المصرية تستقبل 477 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

مقارنة بـ240 ألف طن الأسبوع قبل الماضي و8 سفينة
السيد فؤاد 12:31 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 12:31 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

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استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي، 477 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وسكر)، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 15 سفن، مقارنة بـ240  ألف طن الأسبوع قبل الماضي و8 سفينة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 71 ألف طن من الذرة، عبر موانئ دمياط، والدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من أوكرانيا والأرجنتين، وذلك عبر 2 سفينة.

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وذكرت البيانات أن الموانئ المصرية استقبلت 174 ألف طن من القمح عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ، وذلك عبر 9 سفن، وذلك لصالح كلا من شركات ميدسوفت للشحن والتفريغ، والشركة المصرية السويسرية للمكرونة، وأفر فيجين للإستيراد والتصدير، والبستان للمطاحن، والمصرية السويسرية للطحن ، وأفري فيجين للإستيراد والتصدير، وشركة تريد لايت .

يذكر أنه اعتبارًا من 29 يوليو ، حصد  المزارعون الروس الحبوب والبقول على مساحة 16.2 مليون هكتار، حيث بلغت أحجام الإنتاج 52.9 مليون طن من الحبوب ، ارتفاعًا عن 54 مليون طن في عام 2020 ، وذلك وفقًا لما أعلنته الخدمة الصحفية لوزارة الزراعة الروسية.

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وحصد المزارعون 40.8 مليون طن من القمح على مساحة 11.8 مليون هكتار ، بإنتاج 3.45 طن / هكتار، حيث تعد مصر من أهم مستوردي القمح الروسي عالميا.

كما استقبلت ميناء السخنة شحنة سكر بواقع 61.7 ألف طن لصالح الشركة المتحدة للسكر والتي تم استيرادها من البرازيل .

كما استقبلت مينائي الإسكندرية والدخيلة 3 سفن للفحم الحجري والتي كانت قادمة من الولايات المتحدة لصالح شركات مصر للأسمنت ( قنا ) ، والوطنية للأسمنت بني سويف، والسويدي للأسمنت بواقع 171 ألف طن .

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وكانت قد استقبلت المواني المصرية الأسبوع قبل الماضي عبر ميناء الإسكندرية كميات تصل إلى 117 ألآف طن عبر 3 سفن،  وكانت لصالح عدد من الشركات وهي اهمها أسمنت بني أسيوط ، والإسكندرية للصناعات الوسيطة، وبني سويف للأسمنت.

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بقلم السيد فؤاد

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