الموانئ المصرية تستقبل 470 ألف طن من الصب الجاف خلال الأسبوع الماضي

تداولت الموانئ المصرية 470 ألف طن من بضائع الصب الجاف النظيف ” قمح ، ذره ” والصب غير النظيف من الفحم، وذلك خلال الاسبوع الماضي، مقابل 835 ألف طن خلال الاسبوع قبل الماضي .

وحسب بيانات قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” فقد بلغت تم تداول تلك البضائع عبر16 سفينة سفينة فقط ، والتي دخلت إلى موانئ الإسكندرية، والدخيلة ، ودمياط ، والسخنة، مقابل 37 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الذرة قرابة 100 ألف طن، مقابل 231 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وذلك عبر 4 سفينة مقابل 7 سفينة الأسبوع قبل الماضي، وذلك لصالح شركة روتس كوموديتيز، وشركة أويلز أند جرينز وشركة كايرو ثري ايه.

كما استقبلت الموانئ المصرية 236 ألف طن من القمح مقابل 459 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، وذلك لصالح كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، واسترا ليمتد ، والبسان للمطاحن والمصرية السويسرية للطحن وميديترانيو للتجارة، وشركة المناهرى للحبوب ومنتجاتها، وشركة ميدسوفتس .

ووصلت سفن القمح حوالي 9 سفينة، والتي كانت معظمها بمينائي الدخيلة ودمياط، حيث تقع صوامع الشركة العامة للصوامع، بالاضافة الى صوامع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة.

بينما لم تستقبل الموانئ المصرية خلال الاسبوع الماضي أي كميات من السكر ، والذي يصنف ضمن البضائع الصب الجاف النظيف .

كما استقبلت الموانئ المصرية 3 سفن من الصب الجاف الغير نظيف ” الفحم ” وذلك عبر ميناء الإسكندرية.

وكانت السفينة الاولى بواقع 56 ألف طن لصالح شركة السويدي للأسمنت والتي دخلت الى ميناء الإسكندرية، بينما تم دخول سفينة بحمولة 3000 طن فقط ألف طن لصالح شركة اسكندرية للصناعات الوسطية ” ماركوجيت ” ، وذلك عبر ميناء الإسكندرية ايضا.

كما استقبلت ميناء السخنة سفينة من روسيا بحمولة 78 ألف طن لصالح شركة العريش للأسمنت .

يذكر أن الاسبوع الماضي شهد زيادة في اعداد السفن التي دخلت للموانئ المصرية بوجه عام، وذلك بسبب تحسن الأحوال الحوية .

ومن اهم الموانئ التي تتأثر بسرعة الرياح موانئ الإسكندرية والدخيلة ، وتعرضت للاغلاق الاسبوع الماضي قرابة 3 ايام .