الموانئ المصرية تستقبل 443 ألف طن صب جاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية الأسبوع الماضى 443 ألف طن من الصب الجاف النظيف، وغير النظيف (ذرة، وقمح، والفحم) عبر مجموعة من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 8 سفينة فقط، مقارنة مع 685 آلاف طن الأسبوع قبل الماضي، وعبر 18 سفينة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت 71.5 كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا آلاف طن من الذرة، عبر موانئ الدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من رومانيا، لصالح شركة كارجيل تريدنج ايجيبت.

وذكرت البيانات أن الموانئ المصرية استقبلت 352 ألف طن من القمح عبر موانئ الدخيلة ودمياط، والإسكندرية، ومعظمها تم استيرادها من روسيا وأوكرانيا ورومانيا، عبر 6 سفينة، لصالح كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة شركة ميدسوفتس للتجارة، مقارنة بنحو 507 ألف طن الأسبوع قبل الماضي.

وشهدت أسعار القمح، ثباتًا لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلي، لتواصل الاستقرار علي نفس قيمتها الشرائية دون تغيير، فيما صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح عند إغلاق جلسة الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، بورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفعت قيمة عقود شهر ديسمبر، وصعد عقد مارس 2022 .

وثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,550 جنيه، فيما بلغت أسعار القمح الأوكراني بروتين 12.5%، واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,500 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في نهاية تداولات الجمعة ببورصة شيكاغو للتجارة، إذ صعد عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار بلغ 4.50 سنت، ليصل إلى 817 سنتًا لكل بوشل.

كما صعدت أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح، بمقدار 4.25 سنتًا، لتصل إلى 828.50 سنتًا لكل بوشل.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية سفينة واحدة من الفحم من الفحم البترولي لصالح شركة لافارج للأسمنت مصر، بحمولة تقدر بنحو 17.9 ألف طن والتي تم استيرادها من السوق الأسباني.