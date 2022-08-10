الموانئ المصرية تستقبل 431 ألف طن من الحبوب عبر الإسكندرية ودمياط

استقبلت موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط عددا من شحنات الذرة البرازيلي والأرجنتيني ، بالاضافة الى شحنات القمح الروسي ، وذلك لصالح القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 431 ألف طن بعد تحسن أسعاره عالميا.

وتأتي الشحنة الأولى ” حسب بيانات هيئة الميناء” ، بواقع 10 ألآف طن لصالح شركة هاني فورد تريد للاستيراد والتصدير، فيما تصل الشحنة الثانية قرابة 35 ألف طن لصالح شركة المجد لتنمية الثروة الداجنة الحيوانية ، بينما تصل الشحنة الثالثة الى نحو 20 ألف طن لصالح الشركة العربية لتصنيع الاعلاف.

وكانت الشحنة الرابعة التي دخلت للميناء خلال الساعات الاخيرة بواقع 39 ألف طن من الذرة الارجنتيني لصالح شركة حورس للتجارة.

فيما تستقبل غدا ميناء الدخيلة شحنة أخرى من الذرة البرازيلي أيضا بواقع 75.8 ألف طن لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد، بينما تقوم شركة الدلتا لانتاج اللحوم وتربية المواشي شحنة من الذرة البرازيلي أيضا بواقع 35 ألف طن عبر ميناء دمياط.

كما تقوم شركة بنجي ايجيبت للاستيراد والتصدير استيراد كمية من الذرة عبر ميناء دمياط أيضا يوم 14 أغسطس الحالي بواقع 22.7 ألف طن، بينما تقوم شركة الفا ترانس باستيراد 31.4 ألف طن من الذرة البرازيلي أيضا يوم 14 أغسطس عبر ميناء دمياط أيضا.

يذكر أن أسعار الذرة واصلت اليوم الاربعاء، عالميا ارتفاعها، عند نهاية التعاملات ببورصة شيكاغو التجارية، حيث تقدمت عقود الذرة الآجلة تسليم شهر سبتمبر المقبل ليصل أعلى سعر لها خلال الجلسة إلى 632.5 سنت للبوشل، كما صعدت عقود الذرة الآجلة المقرر تسليمها في شهر ديسمبر من العام الجاري مسجلة أقصى سعر لها عند 628 سنتا للبوشل.

كما تقدمت العقود الآجلة للذرة الخاصة بشهر سبتمبر المقبل، إلى 621.25 سنت للبوشل، مسجلة بذلك صعود قدره 5.75 سنت للبوشل.

وفي نفس الاتجاة، زادت عقود الذرة الآجلة تسليم شهر ديسمبر المقبل، بقيمة 4.5 سنت للبوشل، لتسجل قيمتها 618.5 سنت للبوشل.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذرة اليوم، كانت قد ارتفعت في مستهل التداولات ببورصة شيكاغو التجارية، حيث قفزت عقود شهر سبتمبر المقبل إلى 624.75 سنت للبوشل، كذلك تقدمت عقود ديسمبر الآجلة إلى 620.75 سنت لكل بوشل

وبالنسبة للقمح فمن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي يوم 12 أغسطس لصالح شركة أفري فيجين للاستيراد والتصدير بواقع 41.3 ألف طن، كما تقوم هيئة السلع التموينية باستقبال شحنة عبر ميناء الدخيلة من القمح الروسي أيضا بواقع 63 ألف طن يوم 13 أغسطس الجاري.

فيما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي بواقع 60 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن .

وشهدت أسعار القمح اليوم الأربعاء، حالة من الثبات لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، لليوم الخامس تواليًا، عقب موجة من الارتفاعات، الثلاثاء الماضي، في جميع أنواع الأقماح المستوردة بمقدار 250 جنيهًا للطن.

وكان قد قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك 4 ملايين طن قمح مخزون استراتيجي بالصوامع.

وذكر أن الدولة نجحت في جلب 660 ألف طن قمح، واستطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي غير مسبوق من القمح حتى فبراير 2023، متابعًا: «نحن على أرض ثابتة ونشتري بحرية تامة في المناقصات، وكل التعاقدات مع القمح وصلت، ما عدا واحدة، كما أن السلع متوفرة وآمنة».