الموانئ المصرية تستقبل 400 ألف طن من الصب الجاف النظيف خلال أيام

تستقبل الموانئ المصرية، خلال الايام القليلة المقبلة قرابة 400 ألف طن من الصب الجاف النظيف، وذلك عبر عدة موانئ تضم الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا.

وحسب بيانات الموانئ المصرية، فمن المقرر أن تستقبل غدا هيئة ميناء دمياط شحنة القمح بحمولة تصل الى 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، والتي يتم استيرادها من روسيا.

بينما تستقبل ميناء السخنة يوم 21 نوفمبر الجاري شحنة من السكر بواقع 61 ألف طن، والتي سيتم استيرادهها من البرازيل، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح يوم 21 نوفمبر أيضا والتي سيتم استيرادها من فرنسا لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 63 ألف طن عبر السفينة وادي الكرنك” التابعة لشركة الملاحة الوطنية” .

كما تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 20 نوفمبر الجاري شحنة قمح من فرنسا بواقع 31 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية أيضا .

فيما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 18 نوفمبر شحنة من القمح التي سيتم استيرادها من استراليا بواقع 56 ألف طن، وذلك لصالح شركة تريد لايت .

كما تستقبل في نفس اليوم ( 18 نوفمبر ) ميناء الدخيلة شحنة من القمح الفرنسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 57 ألف طن .

كما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 17 نوفمبر الجاري شحنة من الذرة لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بواقع 68 ألف طن .

وشهدت تعاملات أسعار الذرة اليوم الثلاثاء في نهاية جلسات بورصة شيكاغو التجارية قفزة عكس سير بداية التداولات.

وعززت أسعار الذرة مكاسبها في العقود الآجلة تسليم ديسمبر المقبل، لتسجل أعلى سعر لها خلال الجلسة عند 675 سنتا للبوشل.

انتعشت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم شهر ديسمبر 2022 إلى 666.75 سنت للبوشل، مسجلة مكاسب قدرها 9.5 سنت.

وفي الاتجاه نفسه، زادت العقود الآجلة لشهر مارس 2023 لتداول الذرة، بمقدار 10 سنتات، ليرتفع سعر العقد الآجل للذرة إلى 669.25 سنت للبوشل بختام تعاملات السوق الأمريكى.

فيما ارتفعت أسعار القمح الروسي، الأسبوع الماضي، مع انتعاش الروبل واستمرار المحادثات حول تمديد اتفاق الحبوب دون التوصل إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن، حسبما ذكرت شركة الاستشارات الزراعية «IKAR» في تقريرها الأسبوعي، اليوم الاثنين.

وأوضح تقرير «IKAR»، أن أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% تسليم مواني البحر الاسود في ديسمبر بلغت 317.5 دولارًا للطن تسليم أرض الميناء بلد المنشأ FOB، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 5.5 دولار عن الأسبوع السابق عند 312 دولارًا للطن.

وأظهرت بيانات شركة «سوفكون» للاستشارات الزراعية، نقلًا عن بيانات الموانئ، أن صادرات الحبوب الروسية عند 1.0 مليون طن الأسبوع الماضي، دون تغيير عن الأسبوع السابق، حيث يعاني المصدرين من نقص عربات القطارات، مع وجود العقوبات الغربية.

وفي سياق متصل، أفادت «سوفكون»، أن المزارعين تمكنوا من بذر مساحة 17.5 مليون هكتار من الحبوب الشتوية، مقارنة بـ18.2 مليون هكتار تقريبًا في نفس الفترة الموسم الماضي، حيث أثرت الظروف الجوية العامة غير الجيدة على تطوير المحاصيل الشتوية.