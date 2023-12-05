الموانئ المصرية تستقبل 4 شحنات من الذرة بواقع 137 ألف طن

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري 4 شحنات من الذرة الواردة من البرازيل وأوكرانيا لصالح شركات القطاع الخاص، وذلك بواقع 137 ألف طن.

وحسب قطاع النقل البحري، فان الشحنة الاولى تصل الى 27 ألف طن والواردة من أوكرانيا عبر ميناء دمياط، وذلك لصالح شركة أجرو جرين للاستيراد والتصدير.

كما تصل حمولة الشحنة الثانية الى 20 ألف طن والواردة من أوكرانيا أيضا عبر ميناء الاسكندرية، وذلك لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

فيما تصل الشحنة الثالثة الى 30 ألف طن والواردة من البرازيل لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة أيضا عبر ميناء الدخيلة.

أما الشحنة الرابعة فمن المقرر أن تصل الى ميناء دمياط لصالح شركة كايرو ثري ايه، والتي تصل حمولتها الى 60 ألف طن.

يذكر أن أسعار عقود الذرة الآجلة، تراجعت مع بداية تداولات أولى جلسات السوق الأمريكي الأسبوعية، اليوم الإثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، مع توافر الإمدادات الصينية للسوق الخارجية.

وبمستهل تداولات الأسبوع، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم شهر ديسمبر الجاري، بنحو 4 سنتات، لينخفض سعر العقد الآجل إلى 460.50 سنتًا للبوشل ببداية التعاملات الأمريكية.

وفي نفس الاتجاه، انكمشت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم شهر مارس المقبل، بمقدار 1.25 سنت، لتسجل عند بداية تعاملات السوق الأمريكي، 483.50 سنتًا للبوشل.

وفي نفس السياق أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس “FOB” من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط، في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الشحن من 5 إلى 15 يناير 2024 و/أو من 16 إلى 25 يناير 2024 و/أو من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024، موضحة أنه يجب أن تقدم أسعار العروض “FOB” على أساس السداد “At Sight” بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وذكرت الهيئة، أن ذلك على أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يومًا، حيث تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة، ويجب التزام المورد بتقديم السعرين.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت تقام يوم غد الثلاثاء، بمقر الهيئة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالعاصمة الإدارية.