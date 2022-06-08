الموانئ المصرية تستقبل 390 ألف طن من الصب الجاف النظيف الأسبوع المقبل

تستقبل الموانئ المصرية، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأسبوع المقبل، قرابة 390 ألف طن من الصب الجاف النظيف (السكر، القمح، الذرة)، والتي تم استيرادها لصالح القطاع الخاص من ناحية، وهيئة السلع التموينية من ناحية أخرى.

واستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة، والتي تم استيرادها من الأرجنتين، وذلك لصالح شركة ميديترانيو للتجارة بواقع نحو 38.5 ألف طن،

كما يستقبل ميناء سفاجا شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 63 ألف طن، والتي تم استيرادها من فرنسا عبر السفينة وادي الكرنك.

كما يستقبل ميناء دمياط شحنة من السكر بواقع 48.7 ألف طن، والتي تم استيرادها من البرازيل، وذلك عبر السفينة أروسا،

فيما يستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة ميدسوفتس للتجارة بواقع 58.7 ألف طن.

كما تستقبل شركة كارجيل تريدنج إيجيبت 55.8 ألف طن من الذرة، والتي سيتم استقبالها عبر ميناء الدخيلة، كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 63 ألف طن عبر السفينة وادي سفاجا،

كما يستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الفرنسي بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، ناقشا، اليوم، صادرات الحبوب الأوكرانية، وبحث الحلول الممكنة لفك حصارها من القوات الروسية بمواصلة دعم الولايات المتحدة لكييف على تجاوز أزمتها.

وبحث نائب وزير الخارجية شيرمان، ونائب وزير الخارجية سينيك، تأثير الحرب الروسية على الأمن الغذائي العالمي، والتزام كييف بإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقدَّم نائب وزير الخارجية تحديثًا بشأن المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة الأمنية والإنسانية والاقتصادية، فضلًا عن دعم الميزانية والمساعدات للجهود طويلة الأجل.

كما شدد نائب وزير الخارجية لأمريكا على دعم الولايات المتحدة القوي والمتواصل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرَّر.

بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ونتيجة حصار موسكو للموانئ البحرية لكييف، لا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية.

تسبب هذا في تهديد الجوع العالمي، حيث تمثل الحبوب الأوكرانية ما يقرب من نصف إجمالي الإمدادات في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.