الموانئ المصرية تستقبل 385 ألف طن من الصب النظيف وغير النظيف

تستقبل الموانئ المصرية نحو 385 ألف طن من الصب الجاف النظيف (القمح، الذرة) وكذا الصب غير النظيف (الفحم الحجري) وذلك عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.

واستقبلت الموانئ المصرية، اليوم 30 ألف طن من القمح الأمريكي لصالح شركة تريد لايت عير ميناء الدخيلة، إضافة إلى 30 ألف طن أخرى تم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية.

كما تم استقبال شحنة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن، وذلك عبر ميناء دمياط.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بنحو 36 ألف طن قادمة من الارجنتين لصالح شركة فينوس انترناشيونال، كما استقبلت ميناء الاسكندرية شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية تم استيرادها من روسيا بواقع 41.8 ألف طن، بالاضافة الى استيراد شحنة ذرة بنحو 6.5 ألف طن من الذرة الاوكراني لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 19 مارس الجاري شحنة من القمح الواردة من أوكرانيا بواقع 6 آلاف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

وصرح الكرملين، في بيان له اليوم الجمعة، بأن روسيا ستمدد اتفاق “الممر الآمن” للحبوب الزراعية عبر مواني منطقة البحر الأسود لمدة 60 يومًا فقط وفقا لتصريحات لوزارة الخارجية الروسية.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو لن تسمح بتمديد الاتفاق لمدة 120 يومًا، وإنما فقط لمدة 60 يومًا، فيما أكدت أليساندرا فيلوتشي مديرة خدمة المعلومات التابعة للأمم المتحدة، أن المفاوضات بشأن التمديد ما زالت مستمرة.

جدير بالذكر، أنه تم التوصل إلى اتفاق لإلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا فبراير 2022، وذلك بوساطة تركيا، مع قيام الأمم المتحدة بدور المراقب، وجرى العادة على تمديد الاتفاق كل 120 يومًا إذا لم يسجل أي من الأطراف اعتراضًا.

وترى كل من أوكرانيا وتركيا، أن الاتفاق – الذي من المقرر أن ينتهي غدا السبت – يجب تمديده بالكامل بموجب الشروط الحالية، ولمدة 120 يومًا، وهو الأمر الذي تعارضه موسكو، مشترطة إزالة العقبات أمام صادراتها الزراعية والأسمدة.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري نحو 6.8 ألف طن من الفحم الحجري لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية افاكو.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري أيضا من الولايات المتحدة الامريكية بواقع 59 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري من الولايات المتحدة لصالح شركة أسمنت وادي النيل بواقع 53 الف طن، كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بنحو 60 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.