الموانئ المصرية تستقبل 376 ألف طن من الصب الجاف

استقبلت الموانئ المصرية خلال 48 ساعة، نحو 376 ألف طن من الصب الجاف النظيف ( القمح ، الذرة ) والصب الجاف الغير نظيف ( الفحم الحجري ) لصالح شركات الأسمنت، وذلك عبر موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط، وذلك حسب بيانات قطاع النقل البحري ” التابع لوزارة النقل ”

الموانئ المصرية تستقبل 123 ألف طن يوم الأحد عبر الدخيلة ودمياط

وتستقبل غدا ” الأحد ” ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الواردة من أوكرانيا لصالح شركة حورس للتجارة، وذلك بواقع 3.8 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الواردة من أوكرانيا والتي تم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 57 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة قمح أيضا لصالح هيئة السلع التموينية الواردة من روسيا بواقع 63 ألف طن.

وتستقبل 102 ألف طن لهيئة السلع التموينية وكايرو ثري ايه يوم الاثنين

وتستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح يوم الاثنين المقبل بواقع 62 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، والواردة من روسيا.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 40 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه يوم الاثنين المقبل أيضا، والتي تم استيرادها من الارجنتين.

والموانئ المصرية تستقبل 32 ألف طن من الذرة يوم السبت الجاري

واستقبلت ميناء الاسكندرية اليوم ” السبت ” شحنة من الذرة بواقع 7 ألآف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 25 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة والواردة من أوكرانيا .

ودخول 118 ألف طن م الفحم لصالح شركات الاسمنت

وتستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 5.3 ألف طن لصالح شركة ميدل ايست كاربون ليمتد، وذلك يوم غدا الأحد، والواردة من روسيا.

كما تستقبل تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 60 ألف طن والواردة من الولايات المتحدة الامريكية، لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري لصالح شركة أسمنت وادي النيل بواقع 53 ألف طن والواردة من الولايات المتحدة الامريكية.

وحسب تقارير لأسعار الفحم العالمية، فقد ارتفع سعر الفحم منخفض الطاقة (4200 كالوري لكل كيلوجرام)، بنسبة 7.7% إلى 73.42 دولار للطن في الأسبوع قبل الماضي، مقابل 68.18 دولار للطن في الأسبوع السابق، وكان أول مكسب أسبوعي منذ 23 ديسمبر.

كما أنه في الأشهر الأخيرة، تراجع المشترين الهنود للفحم الإندونيسي، مفضلين شراء البضائع الروسية المخفضة بشكل حاد أو الإمدادات من أستراليا، ولكن مع ظهور علامات نقص محتمل للكهرباء مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي في الهند، دفعت المرافق التي تعتمد على الفحم المستورد للعودة إلى الشحنات الإندونيسية.

وتشير بيانات متتبع السلع كلبر Kpler، إلى ارتفاع واردات الهند من الفحم الحراري إلى 10.19 مليون طن في فبراير، مقابل9.71 مليون طن في يناير، والأكثر منذ نوفمبر.