الموانئ المصرية تستقبل 366 ألف طن من الصب الجاف حتى يوم 11 أكتوبر

تستقبل الموانئ المصرية 11 شحنة دفعة واحدة من الصب الجاف النظيف ” الذرة والقمح ” خلال الفترة من 6 – 11 أكتوبر الجاري، وذلك وفقا لبيانات هيئات الموانئ المصرية.

ومن المقرر ان تستقبل ميناء الإسكندرية غدا 6 أكتوبر شحنة من الذرة من جمهورية أوكرانيا بحمولة تصل الى 36.6 ألف طن لصالح شركة أرض النعم للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل منياء الإسكندرية شحنة غدا من الذرة أيضا بحمولة تصل الى 36.6 ألف طن تم استيرادها من أوكرانيا لصالح شركة البشاير للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 7 أكتوبر شحنة من الذرة بحمولة تصل الى 5.7 ألف طن لصالح شركة أم كي ميرشينتس ايجيبت .

ومن المقرر أن تستقبل ميناء سفاجا شحنة من القمح الفرنسي لصالح هيئة السلع التموينية يوم 8 أكتوبر المقبل بحمولة تصل الى 63 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط 3 شحنات لصالح شركة نيو هوب الاسكندرية المحدودة من الذرة بحمولة مجمعة لتلك الشحنات تصل الى 8.5 ألف طن من البرازيل، وفي نفس اليوم تستقبل شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة ميدسوفتس عبر ميناء دمياط بحمولة تصل الى 58 ألف طن.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة قادمة من أوكرانيا بحمولة تصل الى 31 ألف طن لصالح شركة يونيتد لتجهيز وتخزين الحاصلات الزراعية.

وتقوم شركة أبو دونقل للأسمدة والحبوب باستقبال شحنة من الذرة البرازيلي يوم 11 أكتوبر الجاري بحمولة تصل الى الى نحو 63.7 ألف طن عبر ميناء الدخيلة.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح تم استيرادها من روسيا بحمولة تصل الى 63 ألف طن من المقرر أن تدخل الميناء يوم 9 أكتوبر.

شهدت أسعار القمح اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، حالة من الارتفاع لدى تجار الجملة في السوق المحلي، حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، وسعر القمح الروسي بروتين 12.5%، وكذلك الحال بالنسبة لسعر القمح الأوكراني 11.5%.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل. وارتفع سعر القمح والدقيق المستخدم في صنع الخبز غير المدعوم في مصر، حيث يسعى المستوردون لدفع ثمن القمح العالق في الموانئ وسط نقص الدولار.

فيما تراجعت أسعار الذرة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، بأنواعها المختلفة «الأرجنتيني، والبرازيلي، والروماني، والأوكراني»، في السوق المحلي لدى تجار الجملة.

وكان قد أعلن طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، بدء موسم الحصاد رسميًا في المحافظة لمحصول الذرة الشامية والبيضاء، في مسطحات زراعية بمنطقة أبيس التابعة لإدارة خورشيد الزراعية.

وأوضح صالح، الأسبوع الماضي، أن المزروع من محصول الذرة الشامية هذا العام وصل إلى 22 ألفًا و643 فدانًا و17 قيراطًا و20 سهمًا، فيما بلغ المستهدف 53 ألفًا و298 فدانًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ يوم حصاد آخر للمحصول خلال الأيام المقبلة في مسطحات زراعية بمنطقة العامرية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة قد أعلنت عن انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام؛ نظرًا لأهميته الكبيرة من خلال التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن بحد أدنى 6000 جنيه للطن كسعر ضمان، على أن يحصل المزارع على السعر الأعلى وقت بيع المحصول.