الموانئ المصرية تستقبل 365.6 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية، الأسبوع الماضي، 365.6 ألف طن من الصب الجاف النظيف، وغير النظيف (ذرة، وقمح، والفحم) عبر مجموعة من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، ومن خلال 9 سفينة فقط، مقارنة مع 585.7 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وعبر 12 سفينة. واسقبلت الموانئ المصرية كمية من القمح وصلت إلى 63 ألف طن قمح روسي؛ والتي كانت لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك مقابل 325.2 ألف طن كانت قد تم استيرادها، الأسبوع قبل الماضي.

وتراجعت أسعار تصدير القمح الروسي، خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها لمدة ستة أسابيع على إثر تقريرٍ يفيد بأن أكبر مصدر للقمح في العالم يدرس حصة تصدير ستكون أقل تقييدًا مما كان يخشى أن تتضرر الأسعار في شيكاغو وباريس.

وقالت شركة (IKAR) الاستشارية، في مذكرة لها، إن القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5% بروتينًا، والمحمل من موانئ البحر الأسود تسليم شهر ديسمبر والتي تم تحديد سعرها عند 337 دولارًا للطن الحر على ظهر السفينة (FOB) في نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض 3 دولارات عن الأسبوع السابق.

وتدرس روسيا تحديد حصتها من تصدير الحبوب عند 14 مليون طن، بما في ذلك 9 ملايين طن من القمح، للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو، بينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وتراجعت صادرات القمح الروسي بنسبة 36.5% منذ بداية موسم التسويق 2021/22، والذي بدأ في الأول من يوليو الماضي؛ وذلك بسبب صغر حجم المحصول وفرض ضريبة صادرات مرتفعة وصلت إلى 84.90 دولار للطن، هذا الأسبوع.

كما استقبلت الموانئ المصرية 6 شحنات من الذرة؛ والتي تم استيرادها من رومانيا والبرازيل، لصالح مجموعة كايرو ثري إيه، و”المجد لتنمية الثروة الداجنة”، و”حورس للتجارة”، وشركة مناسك للتجارة، وذلك بحجم وصل إلى 248 ألف طن، مقابل حجم وصل إلى 124 ألف طن، الأسبوع قبل الماضي.

كما استقبل ميناء الإسكندرية سفينة من الفحم بحمولة تزيد على 50 آلاف طن من الفحم الحجري، والتي كانت قادمة من روسيا لصالح شركة أسمنت وادي النيل، بالإضافة إلى شحنة أخرى بميناء الإسكندرية أيضًا لصالح شركة الإسكندرية للصناعات الوسيطة “ماركو جيت”.