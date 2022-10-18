الموانئ المصرية تستقبل 341 ألف طن الأسبوع الحالي للقطاع العام والخاص

تستقبل هيئة الموانئ المصرية قرابة 341 ألف طن، خلال الأسبوع الحالي، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، وشركات القطاع الخاص، وذلك عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.

في هذا الصدد وحسب بيانات ميناء الدخيلة يستقبل، غدًا 19 أكتوبر، 57.7 ألف طن من القمح، تم استيرادها من فرنسا، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، عبر السفينة ULTRA DEDICATION.

كما يستقبل ميناء الدخيلة شحنة أخرى يوم 24 أكتوبر لصالح هيئة السلع التموينية أيضًا، والتي سيتم استيرادها من فرنسا بواقع 63 ألف طن، وذلك عبر السفينة JI XIAN FENG.

في حين من المتوقع أن تستقبل ميناء دمياط يوم 23 أكتوبر شحنة ثالثة من فرنسا لصالح هيئة السلع التموينية، والتي سيتم استيرادها من فرنسا أيضًا بحمولة تصل إلى 63 ألف طن، وذلك عبر السفينة وادي طيبة.

أما السفينة وادي اليرموك فمن المقرر أن تدخل ميناء دمياط يوم 22 أكتوبر، تحمل شحنة من القمح الفرنسي بإجمالي نحو 63 ألف طن.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية يوم 20 أكتوبر، شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 41 ألف طن، تم استيرادها من روسيا.

فيما استقبل ميناء دمياط، اليوم، شحنة من القمح الروسي بواقع 28 ألف طن، عبر السفينة PRINCESS LAYLA، وذلك لصالح شركة أسترا ليمتد.

كما تقوم شركة الإيمان للاستيراد والتصدير باستقبال شحنة من الذرة القادمة من أوكرانيا عبر ميناء الإسكندرية بواقع 58 ألف طن،

بينما من المقرر أن يستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة القادمة من أوكرانيا، بواقع يونيتد لتجهيز وتخزين الحاصلات الزراعية بواقع 31 ألف طن.

كان قد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة فيروس ‏كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال توفير السلع ‏للمواطنين.

وأضاف، خلال مشاركته في الندوة الحوارية بـ”روتاري مصر”، برعاية وحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، الدكتور عماد عبد الوهاب، أن مصر نجحت في تكوين مخزون إستراتيجي من السلع يتجاوز ستة أشهر، بعد ‏توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أ‏سهم في تخطي الأزمات التي طرأت.

وأضاف المصيلحي أن الدولة تدخلت لتخفيف ‏العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًّا وارتفاع أسعار النقل، من خلال زيادة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا على بطاقة ‏الدعم بفئات مختلفة؛ وهي: 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد، و200 ‏جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين، و300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما ‏يزيد عن 3 أسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقرَّرة على ‏بطاقة الدعم.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفّرت على الدولة 5 ‏مليارات جنيه، كانت تضيع سنويًّا بسبب الفاقد من الأقماح الذي كان ‏يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية.