الموانئ المصرية تستقبل 337 ألف طن من الصب الجاف لصالح القطاعين العام والخاص

تستقبل هيئات الموانئ كميات ضخمة من الصب الجاف النظيف خلال اليومين المقبلين من الذرة والقمح، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، من مناشئ مختلفة أهمها روسيا وأوكرانيا والبرازيل ورومانيا.



وحسب بيانات هيئة الموانئ المصرية، فمن المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي بواقع 27.5 ألف لصالح الشركة المصرية السويسرية للمكرونة.



كما تستقبل ميناء دمياط غدا أيضا شحنة من القمح، والتي تم استيرادها من أوكرانيا لصالح شركة كايرو ثري ايه، وذلك بواقع 31.4 ألف طن.



كما تستقبل ميناء سفاجا شحنة من القمح قدرها 63 ألف طن عبر السفينة وادي العرب ” التابعة لشركة الملاحة الوطنية، لصالح هيئة السلع التموينية وذلك غدا ” الاثنين ” والتي يتم استقبالها من رومانيا .



ومن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 57 ألف طن لصالح شركة أبو دونقل للأسمدة والحبوب وذلك يوم 13 سبتمبر الجاري.



كما تستقبل ميناء دمياط يوم 13 سبتمبر أيضا شحنة من القمح الروسي بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، كما تستقبل ميناء دمياط في نفس اليوم شحنة من الذرة والواردة من أوكرانيا بواقع 33 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه.



فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي يوم 14 سبتمبر الجاري، لصالح شركة تريد لايت بواقع 63 ألف طن.

وارتفع سعر الذرة البرازيلي بنحو 50 جنيها لتسجل القيمة الشرائية للطن 9200 جنيه، مقارنة بسعره الخميس الماضي عند 9150 جنيهًا.



وصعد سعر طن الذرة الأرجنتيني بنحو 50 جنيها، ليبلغ سعر الطن 9200 جنيه، وزاد سعر طن الذرة الروماني بنحو 150 جنيهًا، ليسجل 9150 جنيهًا، كما سجل سعر طن الذرة الأوكراني ارتفاعا بنحو 170 جنيهًا، لتبلغ القيمة الشرائية للطن 9120 جنيهًا، بدلًا من 8950 جنيهًا.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، في افتتاح جلسة تداول الخميس الماضي، ببورصة شيكاغو التجارية، وثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8200 جنيها للطن، واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلي، وحافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8050 جنيهًا للطن.