الموانئ المصرية تستقبل 330 ألف طن من الصب الجاف لصالح القطاع الحكومي والخاص

تستقبل الموانئ المصرية ممثلة في ميناء الإسكندرية والدخيلة ودمياط قرابة 330 ألف طن وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، وشركات القطاع الخاص.

وتستقبل هيئة ميناء دمياط الأحد المقبل شحنة من السكر لصالح هيئة السلع التموينية، والتي تصل حمولتها قرابة 51.5 ألف طن وذلك عبر السفينة AMYS DOLPHIN، والتي تم استيرادها من البرازيل.

وحسب بيانات هيئات الموانئ فمن المقرر أن تستقبل ميناء دمياط أكبر سفينة تم استقبالها خلال العام الجاري، وذلك بحمولة تصل الى 71.5 ألف طن من الذرة وذلك يوم الأحد المقبل، وذلك لصالح شركة كايرو ثري ايه.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء دمياط اليوم الجمعة شحنة من الذرة الأوكراني بحمولة تصل الى 32 ألف طن لصالح شركة ميدفوفتس للتجارة.

وفي نفس السياق تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بحمولة تصل الى 75.8 ألف طن الجمعة، في حين يتم تفريغ شحنيتن من الذرة البرازيلي لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير بحمولة تصل الى 60 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي يوم الإثنين المقبل لصالح هيئة السلع التموينية عبر السفينة ” TATIANA P ” وذلك بحمولة 41.6 ألف طن.

يذكر أن أسعار الذرة الخميس انخفضت عالميا عند نهاية التعاملات ببورصة شيكاغو التجارية، حيث تراجعت عقود الذرة الآجلة تسليم شهر ديسمبر المقبل ليصل أقل سعر لها خلال الجلسة إلى 676.25 سنت للبوشل، كما هبطت عقود الذرة الآجلة المقرر تسليمها في شهر مارس 2023، مسجلة أدنى سعر لها عند 681.5 سنت للبوشل.

وتقلصت العقود الآجلة للذرة الخاصة بشهر ديسمبر المقبل، إلى 677.5 سنت للبوشل، مسجلة بذلك هبوطا قدره 4.75 سنت للبوشل.

وفي نفس الاتجاه، تراجعت عقود الذرة الآجلة تسليم شهر مارس 2023، بقيمة 4.5 سنت للبوشل، لتسجل قيمتها 682.75 سنت للبوشل.

فيما واصل سعر القمح اليوم عالميا تراجعه، عند إغلاق التداولات في بورصة شيكاغو للحبوب، حيث انخفضت العقود الآجلة الخاصة بشهر ديسمبر المقبل لتسجل أدنى سعر لها عند 843.25 سنت للبوشل.

كما هبطت عقود شهر مارس 2023 ليصل أقل سعر لها عند 859.25 سنت للبوشل، وانخفضت العقود الأجلة للقمح تسليم ديسمبر المقبل إلى 845 سنتا للبوشل، بتراجع قدره 27.25 سنت للبوشل.

فيما استمر سعر السكر الأبيض في صعوده، الخميس عند إغلاق التعاملات ببورصة لندن للسلع، حيث صعدت العقود الآجلة تسليم أكتوبر لتسجل أعلى سعر لها عند 633 دولارا للطن، كما ارتفعت عقود ديسمبر الآجلة ليصل أقصى سعر لها عند 547 دولارا للطن خلال الجلسة.

وتقدمت عقود السكر الأبيض الآجلة تسليم أكتوبر إلى 622.8 دولار للطن، بارتفاع قدره 18 دولارا للطن، كما زادت عقود تسليم شهر ديسمبر من العام الجاري بقيمة 5.1 دولار للطن؛ لتسجل قيمتها 543 دولارا للطن.