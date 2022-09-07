الموانئ المصرية تستقبل 324 ألف طن من الصب الجاف معظمها من روسيا وفرنسا

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 324 ألف طن من الصب الجاف ” الذرة، الحبوب، والسكر ” وذلك لكل من القطاع العام ممثلا في هيئة السلع التموينية، وشركات الحبوب من القطاع الخاص.

وحسب بيانات هيئات الموانئ فمن المقرر أن تستقبل غدا ميناء الدخيلة 4 شحنات من القمح الروسي، وذلك لشركات من القطاع الخاصة بحمولات مختلفة، وذلك ضمن السفن التي مرت عبر الممر الآمن لسفن الحبوب بمنطقة البحر الاسود.

وتصل الشحنة الأولى بواقع 19 ألف طن لصالح شركة الاتحاد للتجارة والاستيراد والتصدير.

بينما تصل الثانية الى بنحو 27 ألف طن لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية، بالاضافة الى شحنة لنفس الشركة بنحو 6 ألآف طن، وأخرى بنحو 41 ألف طن يوم 9 سبتمبر الجاري عبر ميناء الدخيلة أيضا.

وفي نفس السياق تقوم ميناء السخنة باستقبال شحنة من السكر البرازيلي بحمولة تصل الى 58.4 ألف طن لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.



كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء دمياط يوم 13 سبتمبر المقبل شحنة من القمح الروسي بحمولة تصل الى 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.



فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الفرنسي يوم 10 سبتمبر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 52.5 ألف طن، كما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 13 سبتمبر المقبل شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة أبو دونقل للأسمدة والحبوب، بحمولة تصل الى 57.8 ألف طن.

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم توريد القمح المحلي بلغ 4.2 مليون قمح محلي، تضمنت 150 ألف طن تقاوي، مشيرًا الى أنه يتم غدًا غلق باب التوريد.

ولفت المصيلحي، إلى أن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي 7 شهور، موضحًا أن التوجه الحالي نحو تراجع أسعار الحبوب عالميًا.

وحول شحنة القمح التي تعاقدت عليها مصر مع أوكرانيا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والمقدرة بحمولة 63 ألف طن، أوضح أن الشحنة مؤمنة والمشكلة الخاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية، ونبحث عن ناقل جديد حاليًا.

وعلى الصعيد العالمي، تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح، في افتتاح جلسة تداول اليوم الأربعاء، ببورصة شيكاغو التجارية.

ووصلت أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% الى 8200 جنيه للطن، كما استقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% عند 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلي.

وتباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، ليصل إلى 800 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 0.88%، عن الجلسة السابقة.