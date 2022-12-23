الموانئ المصرية تستقبل 323 ألف طن من الصب الجاف النظيف الأسبوع المقبل

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الحالى نحو 323 ألف طن من الصب الجاف النظيف، خاصة من الذرة والقمح والسكر، لصالح القطاع العام والخاص، وتم استيرادها من أوكرانيا وروسيا والبرازيل.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فإن تلك الكميات تتوزع بين ميناء الدخيلة، حيث تستقبل شحنة من الذرة الواردة من جمهورية أوكرانيا، بواقع 44.3 ألف طن، لصالح شركة كواليتي جرين.

كما تستقبل هيئة السلع التموينية شحنة من القمح الروسي، بواقع 42 ألف طن، وذلك عبر ميناء الإسكندرية.

وتستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي، بواقع 45.5 ألف طن، لصالح شركة روتس كوموديتنز لتجارة الحبوب.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة القمح الأوكراني بواقع 6.2 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الأوكراني بواقع 21.5 ألف طن، لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل هيئة ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي بواقع 66 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

وتستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي لصالح شركة سايلو فودز بواقع 50 ألف طن.

وتستقبل هيئة السلع التموينية شحنة من السكر بواقع 48 ألف طن، والتي سيتم استيرادها من البرازيل، وذلك عبر ميناء دمياط.

يذكر أن أسعار السكر ارتفعت اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، بينما استقر سعر الكيلو لدي المستهلك.

وواصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الحفاظ عند نفس مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها أمس الخميس، بمقدار يتراوح من 500 : 1000 جنيه.

وشهد سعر طن سكر في الأونة الأخيرة حالة من الاضطراب والارتباك السعري والزيادات الهائلة؛ متأثرًا بانخفاض المعروض وتراجع الإنتاج من السكر، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى توجيهات بالتوسع في مساحات زراعة البنجر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل لـ4 أشهر، بجانب قرب حلول موسمي توريد القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام صعودًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة، في بورصة نيويورك، وارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن.

وزاد سعر طن السكر الأبيض، اليوم بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 16,800 جنيه، بدلًا من 16,700 جنيه.