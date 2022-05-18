الموانئ المصرية تستقبل 312 ألف طن من الصب الجاف

استقبلت الموانئ الصرية كميات كبيرة من الذرة خلال الساعات الأخيرة، بخلاف السفن المسجلة والمتوقع دخولها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لصالح القطاع الخاص والتي تصل إلى قرابة 312 ألف طن سواء من الذرة أو الصب الجاف غير النظيف الممثل في الفحم الحجري.

واستقبلت اليوم ميناء دمياط سفينة بحمولة 6.4 ألف طن من الذرة من دولة أوكرانيا ” رغم الأزمة الروسية الاوكرانية “، وذلك لصالح شركة فرست جرين للاستيراد والتصدير، كما تستقبل ميناء دمياط أيضا يوم 22 مايو سفينة بحمولة 40 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه من دولة الارجنيتين.

كما تستقبل نفس الشركة شحنة من الذرة البرازيلي يوم 23 مايو بحمولة 55.4 ألف طن عبر ميناء دمياط، فيما استقبلت ميناء دمياط أمس سفينة تحمل شحنة من الذرة البرازيل لصالح شركة فرست جرين أيضا بحمولة 22 ألف طن ، بالاضافة الى شحنة من الذرة الارجنتيني لنفس الشركة عبر ميناء دمياط أيضا بواقع 33 ألف طن .

كما انه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة غدا شحنة من الذره الارجنتيني لصالح شركة أبو دونقل للأسمدة والحبوب، بواقع 40 ألف طن .

يذكر أن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت اليوم الأربعاء، بأنواعها المختلفة «الأرجنتيني والبرازيلي والروماني والأوكراني»، بعد ان استقرت 6 أيام على التوالي في السوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتشهد الأسواق حالة من الاضطرابات السعرية، والتي دامت أكثر من أسبوعين؛ بسبب ارتفاع سعر الذرة وصعوبة الاستيراد، إضافةً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، توفير تقاوي المحاصيل الصيفية للذرة بمنافذها للمزارعين بدرجة نقاوة عالية؛ لتجنب الاضرار بمحصول الذرة أو التعرض لخسائر في إنتاجية أي محصول.

وأشار الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تستهدف زراعة 350 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية والذرة الرفيعة خلال الموسم الحالي، لذا تم تنفيذ حملات إرشادية بكافة المحافظات، لتوعية الفلاحين بأهمية زراعة الذرة في زيادة إنتاج زيت الطعام وتوفير الأعلاف للإنتاج الحيواني.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو للتجارة، عند بداية تداولات الأربعاء، حيث ارتفع سعر الذرة البرازيلي بنحو 20 جنيهًا لتسجل القيمة الشرائية للطن 8,720 جنيه، كما زاد سعر طن الذرة الأرجنتيني بنحو 20 جنيهًا ليسجل 8,720 جنيه، كما صعدت اسعار الذرة الروماني بمقدار 60 جنيهًا إلى 8,380 جنيه، كما زاد سعر الذرة الأوكراني، بنحو 20 جنيهًا لتسجل القيمة الشرائية للطن 8,370 جنيه.

وفي نفس السياق حسب بيانات ميناء الإسكندرية فمن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة يوم 31 مايو الجاري شحنة من الفحم الحجري واردة من الولايات المتحدة الامريكية، بواقع 5 ألآف طن لصالح شركة أسمنت العامرية، بالاضافة الى استقبال نفس الميناء شحنة أخرى بواقع 55.5 ألف طن في نفس اليوم لصالح الشركة العربية للأسمنت.

فيما تستقبل ميناء الإسكندرية في أول يوينه المقبل شحنة من الفحم الحجر أيضا قادمة من الولايات المتحدة الامريكية لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف بواقع 55.6 ألف طن.