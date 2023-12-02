الموانئ المصرية تستقبل 300 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية 300 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف عبر موانئ لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لبيانات قطاع النقل البحري.

وحسب البيانات فمن المقرر استقبال ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 13.6 ألف طن لصالح شركة البركة للاستيراد والتصدير، والواردة من أوكرانيا، كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 2.8 ألف طن لصالح شركة الإسكندرية للاستيراد والتصدير.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة أخرى من الذرة الأوكراني لصالح شركة تبارك للأسمدة بواقع 2 ألف طن، فيما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الواردة من بلغاريا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 65 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الواردة من فرنسا لصالح هيئة السلع التموينية أيضا بواقع 64.2 ألف طن، فيما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 9 ألآف طن لصالح شركة عادل مصباح، إضافة إلى استقبال ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الأوكراني لصالح شركة جرين إنترناشيونال للاستيراد والتصدير وباقع 3 ألآف طن.

يذكر أن بيانات دائرة الجمارك الأوكرانية، أظهرت أن صادرات الحبوب بلغت 13.097 مليون طن منذ بداية الموسم الحالي مطلع يوليو الماضي وحتى الآن، 1 ديسمبر.

وعلى وجه التحديد، شحنت أوكرانيا نحو 3.857 مليون طن في نوفمبر فقط، وهو ما يقل عن 4.354 مليون طن صدرتها في الشهر ذاته العام الماضي.

بالنسبة للمحاصيل، صدرت أوكرانيا نحو 5.9 مليون طن من القمح منذ مطلع الموسم الجاري وحتى الآن، منها نحو 1.278 مليون طن فقط تم تصديرها في نوفمبر.

كما أن صادرات الذرة الأوكرانية بلغت 6.18 مليون طن في الخمسة أشهر الأولى من الموسم الجاري، منها حوالي 2.376 مليون طن تم تصديرها في الشهر الماضي.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الواردة من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 57 ألف طن.

وفي نفس السياق يستقبل ميناء شرق بورسعيد شحنة من الفحم البترولي الواردة من إسبانيا لصالح شركة لافارج للأسمنت بواقع 24.6 ألف طن، إضافة إلى دخول شحنة من الفحم الحجري لميناء الدخيلة والواردة من تركيا لصالح شركة أسمنت المصريين لإدارة مشروعات الأسمنت بواقع 60 ألف طن.