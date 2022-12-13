الموانئ المصرية تستقبل 3 شحنات من الصب الجاف النظيف بواقع 118 ألف طن

استقبلت الموانئ المصرية، اليوم الثلاثاء، 3 شحنات من الصب الجاف النظيف عبر موانئ دمياط والدخيلة والسخنة، وذلك بحجم يصل إلى 118 ألف طن، وذلك حسب بيانات قطاع النقل البحري.

وتم استقبال أول شحنة عبر ميناء الدخيلة، وذلك لصالح شركة شركة أويلز آند جرينز، والتي كانت عبارة عن قمح تم استيراده من روسيا بواقع حمولة وصلت إلى 33 ألف طن.

كما كانت الشحنة الثانية عبارة عن 60 ألف طن من السكر، والتي تم استيرادها من البرازيل، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك عبر ميناء السخنة.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة، والتي تم استيرادها من أوكرانيا بواقع 25 ألف طن، وذلك لصالح شركة كايرو ثري إيه.

كما أنه من المقرر أن يستقبل ميناء اللإسكندرية يوم 17 ديسمبر الحالي شحنة من القمح الأوكراني، والتي سيتم استيرادها لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 8.2 ألف طن.

بينما يستقبل ميناء الدخيلة يوم 16 ديسمبر الحالي أيضًا شحنة من القمح الأوكراني بواقع 27 ألف طن، وذلك لصالح شركة جرين إنترناشيونال للاستيراد والتصدير.

من ناحية أخرى كان قد قال إيغور بافينسكي، رئيس المركز التحليلي في «Rusagrotrans Igor Pavensky» في روسيا، أمس الاثنين، إن روسيا صدرت نحو 20 مليون طن من القمح خلال 2022، بزيادة قدرها 1.3 مليون طن سنويًّا.

وذكر أن روسيا شحنت، في نوفمبر الماضي، 4.8 مليون طن من الحبوب، وهو ما يعتبر حجمًا قياسيًّا، مضيفًا أنه على روسيا تصدير 3- 4 ملايين طن من القمح شهريًّا حتى نهاية الموسم.

وخلال العام التسويقي السابق، احتلّت إيران المركز الأول كأكبر مستورد للقمح الروسي بنحو 3.7 مليون طن، مقارنة بـ1.7 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهبوطها للمركز الثالث في قائمة كبار مستوردي القمح الروسي.

وحظيت مصر بالمرتبة الثانية، حيث استورت 3.1 مليون طن، بزيادة 12% على أساس سنوي، ما يشير إلى زيادة إمدادات القمح الروسي إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات القمح الروسي إلى مستوى 43.5 مليون طن في نهاية الموسم الحالي، وأن يسجل إجمالي شحنات الحبوب 55 مليون طن، باستثناء الدقيق والبقول.