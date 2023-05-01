الموانئ المصرية تستقبل 288 ألف طن من الفحم لصالح شركات الأسمنت

تستقبل الموانئ المصرية 7 شحنات من الفحم الحجري عبر عدد من الموانئ المصرية أهمها الإسكندرية والسخنة، وذلك بواقع 288 ألف طن، وذلك خلال أول 10 أيام من شهر مايو المقبل.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فتشمل تلك الشحنات 27.5 ألف طن من الفحم الحجري والتي تم استيرادها من تركيا لصالح شركة العريش للأسمنت عبر ميناء السخنة.

كما تصل شحنة لميناء السخنة أيضا بواقع 45.8 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف والقادمة من تركيا أيضا يوم 3 مايو المقبل.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم البترولي بواقع 27.8 ألف طن، والتي تم استيرادها من أسبانيا لصالح شركة لافارج للأسمنت مصر.

بينما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري بواقع 55 ألف طن لصالح شركة أسمنت العامرية والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية.

كما تستقبل ميناء السخنة شحنة من الفحم الحجري يوم 4 مايو الواردة من الولايات المتحدة بواقع 77.8 ألف طن لصالح شركة السويدي للأسمنت.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري بواقع 44 ألف طن من الولايات المتحدة الامريكية لصالح شركة أسمنت بني سويف يوم 6 مايو المقبل، كما تستقبل الميناء في نفس اليوم شحنة من الفحم الحجري بوقاع 11 ألف طن لصالح شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

وخلال ابريل الجاري، ذكرت “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع انخفاض أسعار الفحم بشكل كبير؛ ما يخدم صناع الصلب، في تصحيح الأسعار وتعزيز التدفق لديهم ـ

وقال أنشومان بهاراتي، محلل الائتمان، في “إس آند بي جلوبال”، إنه من المتوقع أن يفيد انخفاض أسعار الفحم مصانع الصلب والأسمنت، والتي باتت تعتمد عليه في الطاقة.

وذكر أنشومان، أن تقديراتنا للأسعار أقل بكثير من متوسط السعر لعام 2022، البالغ 370 دولارا للطن والسعر الفوري، البالغ حوالي 300 دولار للطن، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه من المرجح أن تقل قيود العرض في أستراليا في الأشهر المقبلة، عندما تتحسن أحوال الطقس السيئ.

وأضاف، أن انخفاض أسعار الفحم بمقدار 80 دولارا للطن، سيؤدي إلى تعزيز 15% من التدفقات النقدية التشغيلية لرأس المال العامل لصانعي الصلب.