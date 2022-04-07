تستعد الموانئ المصرية لاستقبال 267 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف، والتي تتمثل في استقبال ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي يوم 8 أبريل الجاري، وذلك بواقع حمولة 63 ألف طن على متن السفينة EMMAKRIS 11، في حين استقبلت ميناء الدخيلة شحنة قمح من رومانيا بواقع 10 آلاف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

وكانت قد قالت السفارة الروسية بالقاهرة قبل يومين، في بيان ردًا على اتهامات الطرف الأوكراني بمنع حرية حركة سفن تجارية في البحر الأسود من قبل روسيا بأنها “لا أساس لها”.

وأضافت: “إن إعلان أوكرانيا عن منع حركة سفينة EMMAKRIS III المحملة بالقمح الموجه للتصدير إلى مصر غير صحيح”.

وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية هي التي تمنع حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك، مؤكدة أن الأسطول البحري الروسي هو الذي يضمن حرية حركة السفن التجارية ولكن السلطات الأوكرانية هي التي تمنع خروجها من الميناء.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية سفينة أخرى لنفس الشركة “البستان للمطاحن” بواقع 20.7 ألف طن من رومانيا أيضا، كما تم استقبال شحنة للشركة من القمح الروسي بواقع 7.4 ألف طن لميناء الإسكندرية.

ووفقا لبيانات الموانئ المصرية، والتي حصلت “المال” على نسخة منها، أن ميناء السخنة من المقرر أن تستقبل يوم 10 أبريل الجاري شحنة من السكر بحمولة 59.5 ألف طن لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

وأظهرت بيانات الموانئ أن ميناء الدخيلة تستقبل يوم 20 أبريل الجاري 106 ألف طن من الفحم الحجري وذلك بواقع شحنتين.

وتصل حمولة الشحنة الأولى قرابة 56.5 ألف طن وذلك لصالح شركة الإسكندرية لأسمنت البورتلاند، كما تصل الشحنة الثانية بنحو 50 ألف طن لصالح شركة مصر للأسمنت “قنا” .