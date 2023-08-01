الموانئ المصرية تستقبل 265 ألف طن من الحبوب الأسبوع الحالي

تستقبل الموانئ المصرية حجما غير مسبوق من الحبوب ” الذرة ، القمح ” ، خلال الأسبوع الحالي لصالح القطاع الخاص والعام، وذلك بواقع 265 ألف طن، عبر موانئ دمياط والإسكندرية وسفاجا.

وفي هذا الصدد يستقبل ميناء سفاجا يوم 3 أغسطس الجاري شحنة من القمح الروماني بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

كما يستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الروسي لصالح شركة الأمل للتجارة بواقع 4.3 ألف طن، كما يستقبل نفس الميناء شحنة من الذرة بواقع 58.5 ألف طن من الذرة البرازيلي لصالح شركة كايرو ثري ايه.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الأوكراني ” اليوم ” الثلاثاء ” بواقع 6.2 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن، كما تستقبل غدا شحنة من القمح الاوكراني ايضا بواقع 14 ألف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن، وذلك عبر السفينة وادي العرب، بالاضافة الى شحنة من القمح الروسي أيضا عبر ميناء دمياط بواقع 57 ألف طن.

كان قد صرّح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس الإثنين، بعد محادثات مع نظيره الكرواتي، بأن البلدين اتفقتا على إمكانية استخدام المواني الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب من كييف.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت رومانيا عن خططها لتوسيع أحد طرق نقل الحبوب من أوكرانيا عبر ميناء كونستانتا الروماني، ذلك بعد قيام روسيا بالانسحاب من “صفقة الحبوب” ما زاد من خطر نقص الإمدادات العالمية من الحبوب.

يُذكر أن رومانيا ساهمت في تسهيل عبور ما يزيد عن 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية لتصل إلى حوالي إجمالي 41 مليون طن تم إرسالها عبر ما يسمى بـ “طريق التضامن” منذ بداية الغزو الروسي.

ومن جهته أفاد وزير الخارجية الروماني لومينيت أودوبيسكو، أنه بإمكان بلاده الآن فتح نقاط تفتيش جديدة بالتعاون مع أوكرانيا، مع زيادة عدد العاملين في نقاط التفتيش الحالية لتسريع عبور السفن عبر قنوات الدانوب.