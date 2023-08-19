الموانئ المصرية تستقبل 258 ألف طن من الفحم لصالح شركات الأسمنت

كشف قطاع النقل البحري عن استقبال الموانئ المصرية 258 ألف طن من الفحم البترولي والحجري خلال النصف الثاني من أغسطس الجاري، وذلك لصالح شركات الأسمنت.

وأشارت بيانات القطاع، إلى أن تلك الكميات توزعت بين 27.5 ألف طن من الفحم الحجري من إسبانيا لصالح شركة صناعات مواد البناء عبر ميناء الدخيلة، بالإضافة إلى 55 ألف طن من الفحم الحجري التركي لصالح شركة أسمنت المصريين لإدارة مشروعات الأسمنت عبر ميناء الدخيلة أيضا.

كما استقبلت ميناء الاسكندرية 5.5 ألف طن من الفحم الحجري الروسي لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الونز عبر ميناء الاسكندرية، وميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري بواقع 28.4 ألف طن من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، بالإضافة إلى شحنة مماثلة من الولايات المتحدة أيضا لصالح شركة أسمنت بني سويف عبر ميناء الدخيلة أيضا.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري لصالح الشركة العربية للأسمنت بواقع 59 ألف طن، بالإضافة إلى شحنة بواقع 54 ألف طن من الولايات المتحدة أيضا لصالح شركة أسمنت وادي النيل عبر ميناء الدخيلة أيضا.

وأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية ضوابط بخصوص تداول وتشوين الفحم، ليتم تطبيقها عبر شركات الشحن والتفريغ بالميناء.



ووفقا لمنشور ملاحي، فقد تضمنت الشروط أن يكون التخزين على هيئة أكوام داخل الهناجر مع وجود تهوية جيدة جدا وأرضية مانعة لتسرب المياه الناتجة من الترذيذ، وكذا الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة 9 أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار فوق سطح الأرض.

كما يتم الالتزام بتركيب أنظمة لرش أكوام الفحم بالمياه لمنع تطاير أتربة الفحم ولضمان نسبة رطوبة كافية لتلك الأكوام من 10 – 15% على أن تكون أنظمة الرش عبارة عن ترذيذ أو ترذيذ ضبابي وليس عمود متماسك، بالاضافة إلى الالتزام بعمل بيارات لتجميع المياه الناتجة من عملية ترذيذ الفحم.



وذهبت التعليمات إلى الالتزام بالتشجير بارتفاعات عالية والتنظيف المستمر للطرق المواجهة والمؤدية للهناجر والمخازن والتخلص من مخلفات تجريف الفحم بطريقة آمنة في أماكن تبعد بمسافة لا تقل عن 1500 متر من أقرب تجمع سكني.

كما ألزمت التعليمات على ضرورة تواجد حاويات بارتفاعات كافية تعمل كمصدات للغبار الناتج عن عملية الشحن والتفريغ، أو استخدام وسائل كمصدات للرياح .

ويتم ادارة محطة الفحم بميناء الإسكندرية بمعرفة شركة النصر لفحم الكوك و الكيماويات الاساسية و هذه الشركة تقوم بتشغيل معدات المناولة الموجودة بالمحطة داخل الميناء و تخدم المحطة داخل الميناء الارصفة 61 ، 62 ، 63 ، 64 و طولها 365 م و عمق المياه بجوارها 10م بما يسمح بالتراكي المباشر لسفن حتى حمولة 30 ألف طن او سفينتين في وقت واحد او ثلاثة سفن من طراز اصغر و العمق العملي هو 33 قدم عند استخدام البراطيم ما بين السفن و الارصفة.