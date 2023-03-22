الموانئ المصرية تستقبل 251 ألف طن من الصب الجاف النظيف حتى 27 مارس الجاري

تستقبل موانئ الإسكندرية ودمياط 6 شحنات من القمح والذرة (الصب الجاف النظيف) لصالح هيئة السلع التموينية وشركات القطاع الخاص، والواردة من روسيا والأرجنتين وذلك من الخميس المقبل وحتى الاثنين المقبل، وذلك بواقع 251 ألف طن .

ووفقا لبيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الاوكراني لصالح شركة البستان للمطاحن، وذلك بواقع 6 ألآف طن يوم 23 مارس الجاري.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية، يوم 24 مارس الجاري، وذلك بواقع 40 ألف طن، كما تستقبل ميناء دمياط أيضا يوم 24 مارس الجاري شحنة من الذرة القادمة من الارجنتين بواقع 40 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه .

فيما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الوادة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن وذلك يوم 26 مارس الجاري، عبر السفينة LEVANTES .

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية يوم 27 مارس الجاري بواقع 62.7 ألف طن عبر السفينة SEAPOWER II .

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة القادمة من الارجنتين يوم 27 مارس الجاري بواقع 40.2 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه .

وحسب تقارير ملاحية عالمية، فقد بلغت الصادرات من الحبوب الروسية والاوكرانية قفزة خلال مارس الجاري، حيث صدّرت أوكرانيا منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن، نحو 35.81 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك حوالي 3.513 مليون طن خلال مارس الحالي على حدة .

حيث تضمنت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول منذ بداية مارس الجاري 2023 وحتى الآن، نحو 947 ألف طن من القمح، بالإضافة إلى 2.377 مليون طن من الذرة وحوالي 179 ألف طن من الشعير.

وبلغت صادرات الدقيق من أوكرانيا الإجمالية منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، حوالي 13.5 ألف طن، بما في ذلك نحو 9.9 ألف طن من دقيق القمح فقط.

كما أظهرت بيانات اتحاد الحبوب الروسي “RGU”، أن صادرات البلاد من القمح خلال الـ20 يومًا الأولى من مارس وصلت إلى 2.706 مليون طن، وهو ما يزيد بنحو 2.3 مرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.