الموانئ المصرية تستقبل 247 ألف طن من الصب الجاف النظيف لصالح القطاع العام والخاص

استقبلت هيئات الموانئ المصرية، عددا من الشحنات من الصب الجاف النظيف، وذلك عبر موانئ الاسكندرية ودمياط والدخيلة، بواقع 247 ألف طن.

واستقبلت أمس ميناء دمياط شحنة من السكر البرازيلي بواقع 48 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما استقبلت ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الروسي بواقع 41 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

كما استقبلت اليوم ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي بواقع 33 ألف طن لصالح شركة اويلز اند جرينز، بالاضافة الى استقبال الميناء 30 ألف طن من القمح الأوكراني لصالح الشركة المصرية السويسرية للمكرونة.

كما استقبلت نفس الشركة شحنة من القمح الروسي بواقع 49 ألف طن عبر ميناء الدخيلة أيضا.

كما استقبلت ميناء دمياط اليوم شخنة من القمح الروسي بواقع 41 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

وأكدت بيانات قطاع النقل البحري، أنه من المقرر أن تستقبل ميناء دمياط شحنة من السكر البرازيلي يوم 4 يناير المقبل لصالح شركة الفيوم لصناعة السكر، بواقع 51 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الواردة من جمهورية أوكرانيا بواقع 5.4 ألف طن لصالح نيو جرين للتجارة والتوريدات، كما تستقبل شركة الفنح شحنة من الذرة الروسي بواقع 577 طن عبر ميناء دمياط يوم 2 يناير المقبل.

وأصدرت أوكرانيا تقريرا اليوم، أكدت فيه على أنها قامت بتصدير كميات من الحبوب بلغت نحو 22.024 مليون طن من الحبوب والبقول منذ بداية الموسم الجاري، وفقًا لما أظهرته البيانات الصادرة عن وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية اليوم الأربعاء.

وأوضحت البيانات، انخفاض صادرات الحبوب والبقول الأوكرانية خلال الموسم الحالي عن نظيرتها العام الماضي والبالغة 31.575 مليون طن.

وأفادت بأن كييف شحنت حوالي 4.141 مليون طن من الحبوب والبقول منذ بدء ديسمبر الجاري وحتى الآن، والتي تراجعت عن 5.479 مليون طن على أساس سنوي.

وعلى وجه التحديد، انكمشت صادرات القمح الأوكرانية إلى 8.167 مليون طن، مقابل بنحو 15.716 مليون طن على أساس سنوي، فيما هبطت صادرات الشعير لتصل إلى 1.608 مليون طن، مقابل 5.196 مليون طن.