الموانئ المصرية تستقبل 245 ألف طن من الذرة والقمح خلال اليومين المقبلين

تستقبل الموانئ المصرية، خلال اليومين المقبلين، قرابة 245 ألف طن من الصب الجاف، خاصة الذرة والقمح لصالح هيئة السلع التموينية وعدد من شركات القطاع الخاص.

وحسب بيانات هيئات الموانئ، تستقبل، غدًا الأحد، ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الذي تم استيراده من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك عبر السفينة وادي اليروموك بحمولة تصل إلى 63 ألف طن.

فيما تستقبل ميناء الإسكندرية، غدًا، أيضًا شحنة من الذرة البرازيلي بحمولة تصل إلى 38 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل ميناء الدخيلة، غدًا، شخنة من الذرة البرازيلي أيضًا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، وذلك بحمولة تصل إلى 20 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط، غدًا، شحنة من الذرة تصل إلى 31.5 ألف طن، والتي تم استيرادها من البرازيل لصالح شركة كايرو ثري إيه،

كما تستقبل ميناء الدخيلة، بعد غدٍ الاثنين، شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة الإسكندرية للاستيراد والتصدير، بواقع 12.5 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة ميديترانيو للتجارة بحمولة تصل إلى 53 ألف طن، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي لصالح شركة جورس للتجارة، وذلك بحمولة تصل إلى 27 ألف طن.

يُذكر أن أسعار القمح شهدت استقرارًا، اليوم السبت، حيث انخفض سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8050 جنيهًا للطن،

فيما هبط سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليبلغ 8000 جنيه للطن في السوق المحلية، وتراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليحقق 7950 جنيهًا للطن.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم السبت 27 أغسطس، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب الأوكرانية من موانئ منطقة أوديسا عبر ممر الحبوب، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن التي سلكت الممر وصل إلى 45 سفينة منذ رفع الحصار عنها.

ونشرت الوزارة أنه حتى صباح اليوم، غادرت 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الزراعية من الموانئ الأوكرانية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن شحن الحبوب في الموانئ الأوكرانية لا يزال تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك.

كما أِشارت الوزارة إلى أنه في 26 أغسطس، غادرت 4 ناقلات سائبة محملة بالحبوب ميناء تشورنومورسك.

وذكرت الوزارة أن مجموع سفن الحبوب الأوكرانية التي غادرت الموانئ منذ رفع الحصار الروسي عنها، قد وصل إلى 45 سفينة من موانئ منطقة أوديسا.