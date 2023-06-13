الموانئ المصرية تستقبل 244 ألف طن من الصب الجاف النظيف

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 244 ألف طن من الصب الجاف النظيف (القمح ، الذرة) والتي تم استيرادها من روسيا وأوكرانيا ورومانيا لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أستقبلت ميناء دمياط اليوم شحنة من الذرة بواقع 5.5 ألف طن من الذرة لصالح شركة الأمين للاستيراد والتصدير والواردة من أوكرانيا، كما استقبلت ميناء الاسكندرية شحنة 4 ألآف طن من الذرة والواردة من رومانيا لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح بواقع 4 ألآف طن من رومانيا لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير، كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح بواقع 63 ألف طن من روسيا لصالح الهيئة العامة لسلع التموينية.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من القمح من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 40.7 ألف طن، كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 6.5 ألف طن من رومانيا لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من القمح بواقع 63 ألف طن الواردة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية.

وتستقبل ميناء دمياط 13 يونيه الجاري شحنة من الذرة بواقع 5.2 ألف طن، والواردة من أوكرانيا لصالح شركة بيور فيبد لصناعة أعلاف الدواجن.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة عبارة عن 4.8 ألف طن من أوكرانيا أيضا لصالح شركة الدلتا لانتاج اللحوم وتربية المواشي.

كما تستقبل ميناء دمياط يوم 14 يونيه الجاري شحنة من القمح بواقع 42 ألف طن لصالخ هيئة السلع التموينية والواردة من روسيا.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية في نفس اليوم شحنة من القمح بواقع 6 ألآف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

يذكر أن روسيا قام بشحن حوالي 630.1 ألف طن من الحبوب للتصدير خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بزيادة قدرها 30٪ عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 486 ألف طن، وفقًا لوكالة إنترفاكس.

وسجلت صادرات القمح نحو98.5% لتصل إلى 621 ألف طن، وهو ما يزيد 1.6 مرة عن العام السابق.

ومن ناحية أخرى، انخفضت شحنات الذرة من 107 أطنان في بداية شهر يونيو عام 2022 إلى حوالي 10 آلاف طن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأوضحت الحكومة الروسية، أنه تم شحن القمح الروسي إلى 9 دول، وكان لمصر النصيب الأكبر منه والتي بلغت 137.9 ألف طن، بزيادة 6٪ عن العام الماضي.

وتراجعت الشحنات إلى تركيا بنسبة 57.6٪ لتصل إلى 82 ألف طن من 194 ألف طن في بداية شهر يونيو من العام السابق.