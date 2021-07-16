الموانئ المصرية تستقبل 240 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي، 240 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وسكر)، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 8 سفن، مقارنة بـ460 ألف طن الأسبوع قبل الماضي و19 سفينة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 75 ألف طن من الذرة، عبر موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من أوكرانيا والأرجنتين، وذلك عبر 4 سفن، مقارنة 217 ألف طن الأسبوع قبل الماضي عبر 8 سفن.

وذكرت البيانات أن الموانئ المصرية لم تستقبل اي كميات من سفن القمح، مقابل 75 ألف طن، عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة، عبر 3 سفن الأسبوع قبل الماضي.

وكانت أهم الشركات المستوردة لتلك النوعية من الذرة، شركة مناسك للاستيراد والتصدير، وشركة كوفكو اجري إيجيبت عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

كما استقبلت الموانئ المصرية سفينة واحدة من السكر بحمولة 48.3 ألف طن، عبر ميناء دمياط، لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

كما وصلت كميات الفحم التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية إلى 117 ألآف طن عبر 3، وكانت لصالح عدد من الشركات وهي اهمها أسمنت بني أسيوط ، والإسكندرية للصناعات الوسيطة، وبني سويف للأسمنت، مقارنة بما تم استيراده الأسبوع قبل الماضي، التي كانت 263 ألف طن عبر 9 سفن.

يذكر أن المزارعين الروس قاموا بحصاد نحو 11.9 مليون طن مترى من جميع الحبوب نهاية الأسبوع الماضي، وهي المورد الرئيسي للواردات المصرية، وذلك بانخفاض نسبته 48٪ ، مقارنة بـ 22.9 مليون طن متري تم حصادها خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وذلك وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الزراعة الروسية.

وبلغ إجمالي المساحة المحصودة نحو 3.5 مليون هكتار، مقارنة بـ 7 ملايين هكتار تم حصادها في نفس الفترة العام الماضي ، بينما بلغ متوسط الإنتاج نحو 3.40 مليون طن للهكتار.

وبلغ إجمالي حصاد محصول القمح نحو 8.1 مليون طن متري، من مساحة الأراضى البالغة 2.5 مليون هكتار ، بمتوسط ​​إنتاجية يبلغ نحو 3.28 مليون طن للهكتار ، وهو أيضًا أقل من وتيرة العام الماضي.

ومن المتوقع أن تنتج روسيا نحو 85 مليون طن متري من القمح في العام التسويقي 2021 /2022 ، وفقًا لتقرير (Wasde) الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية .