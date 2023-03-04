الموانئ المصرية تستقبل 238 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف

أظهرت بيانات قطاع النقل البحري، عن استقبال الموانئ المصرية 238 طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف، وذلك لصالح شركات القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، وعددا من شركات الأسمنت، وذلك عبر موانئ الاسكندرية، والدخيلة، والسخنة.

وأكدت البيانات أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية غدا ” 5 مارس” شحنة من القمح لصالح شركة البستان للمطاحن، والتي سيتم استيرادها من أوكرانيا، وذلك بواقع 5.6 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الدخيلة غدا أيضا شحنة من الذرة من رومانيا لصالح شركة الدلتا لانتاج اللحوم وتربية المواشي بواقع 6 ألآف طن، كما تستقبل نفس الشركة شحنة من الذرة الروماني عبر ميناء الإسكندرية بواقع 6 الآف طن .

كما تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 7 مارس المقبل شحنة من القمح الاوكراني بواقع 5 الآف طن لصالح شركة المناهري جرين للاستيراد والتصدير.

كما أكدت بيانات هيئات الموانئ أنه جاري تفريغ شحنة قمح لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 42 ألف طن، والتي تم استيرادها من روسيا.

كما أنه جاري تفريغ شحنة من الذرة بواقع 33 ألف طن، والتي تم استيرادها من الارجنتين لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد، وذلك عبر ميناء الدخيلة.

يذكر أن صادرات روسيا من الحبوب تضاعفت في يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق، حيث تجنب المشترون الشحنات في وقت سابق من الموسم عندما لم تكن الأسعار مناسبة، لكنهم عادوا الآن، بعد حصاد الموسم الماضي، خاصة أن الحبوب الروسية تصنيف من بين أرخص الأسعار على مستوى العالم.

وأفادت تقارير عالمية، أن الطفرة الأخيرة في الصادرات، تعكس مدى تغلب البلاد على بعض مشكلات التمويل والتأمين التي غذتها العقوبات المفروضة على روسيا، ويوجد حاليًا طلب كبير على الحبوب الروسية، وقد بلغ إجمالي شحنات القمح المنقولة بحرًا في يناير وفبراير 6.1 مليون طن، بزيادة حوالي 90% عن الفترة نفسها من العام الماضي .

وقال أندري سيزوف، العضو المنتدب لشركة “سوفكون” الاستشارية، إن الصادرات القوية الأخيرة ترجع أيضًا إلى المبيعات المحجوزة في وقت متأخر عن المعتاد في نهاية عام 2022، عندما استعاد القمح الروسي ميزته التنافسية، وتقدر شحنات روسيا عند 29.5 مليون طن من القمح هذا الموسم، مقارنة بـ 26.7 مليون طن نفس الفترة الموسم الماضي.

كما استقبلت ميناء الدخيلة اليوم شحنة من الفحم الحجري الواردة من الولايات المتحدة الامريكية بواقع 59 ألف طن لصالح شركة السويدي للأسمنت .

كما تستقبل ميناء السخنة يوم 7 مارس المقبل، شحنتين من الفحم الحجري، الواردة من تركيا وذلك بواقع 27.5 ألف طن لصالح شركة أسمنت المصريين لادارة مشروعات الأسمنت، و55 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.