الموانئ المصرية تستقبل 238 ألف طن قمح وذرة خلال اليومين المقبلين

تستقبل الموانئ المصرية خلال اليومين المقبلين شحنات جديدة من الذرة والقمح المستوردة من البرازيل وفرنسا وأوكرانيا، حسب بيانات هيئات الموانئ بواقع 238 ألف طن.

ومن المقرر أن تستقبل هيئة السلع التموينية، شحنتين من القمح الفرنسي، حيث تصل الشحنة الأولى يوم 30 أكتوبر الحالي، لميناء دمياط بواقع 63 ألف طن، بينما تصل الشحنة الثانية يوم 31 أكتوبر لميناء الدخيلة بواقع 58 ألف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة التي سيتم استيرادها يوم 30 أكتوبر بواقع 31 ألف طن، لصالح شركة يونيتد لتجهيز وتخزين الحاصلات الزراعية.

وتستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة يوم 31 أكتوبر والتي تم استيرادها من البرازيل بواقع 55.4 ألف طن وذلك لصالح شركة تريد لايت.

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، توجيها وزاريا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج، وحلقات التداول.

ونص التوجيه الوزاري، الصادر على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين، خاصة السكر والأرز والزيت، وغيرها من السلع الأخرى، أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة، لكل من يرتكب تلك المخالفات، للعمل على تحقيق الردع العام.

كما شمل التوجيه الوزاري، تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد الوزير على ضرورة، تفعيل دور الرقابة وتلقي أي شكاوى من المواطنين ميدانيًا، لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.