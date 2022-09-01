الموانئ المصرية تستقبل 237 ألف طن من الحبوب تم استيرادها من دول البحر الأسود

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأيام الراهنة 237 ألف طن من الحبوب ” القمح ، الذرة ” ، وذلك لصالح عدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة السلع التموينية، والتي تم استيرادها من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا، وذلك بعد إطلاق مبادرة الممر الآمن لسفن الحبوب بالبحر الأسود.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء سفاجا شحنة من القمح، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بواقع 63 ألف طن، يوم 4 سبتمبر المقبل.

فيما تستقبل غدا ” الجمعة ” شحنة من القمح والتي تم التعاقد على استيرادها من بلغاريا بواقع 52.5 ألف طن، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 44 ألف طن لصالح شركة تريد لايت، والتي سيتم استيرادها من أوكرانيا، وذلك يوم السبت المقبل 3 سبتمبر.

كما أنه جار حاليا تفريغ شحنة من القمح الأوكراني، وذلك لصالح شركة البستان للمطاحن، بواقع 6.2 ألف طن.

واستقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 45.5 ألف طن، وذلك لصالح شركة كارجيل تريدينج ايجيبت، والتي تم استيرادها من قبل أوكرانيا، وذلك اليوم ” الخميس ” .

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي أمس لصالح شركة فينوس انترناشيونال، وذلك بواقع 26.5 ألف طن.

يذكر أن وزارة التموين تقوم حاليا باجراء جولاتها من المحادثات لشراء القمح بطريقة مباشرة، حيث ترى الحكومة المصرية، أن الطريق المباشر يمكنه أن يوفر أسعار أكثر جاذبية من الأسعار المتاحة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وتعطيل أسواق الحبوب.

وفقًا لما نقلته وكالات أنباء أمس فان الهيئة العامة للسلع التموينية، أجرت محادثات خاصة مع ثلاث من الموردين، أمس الأربعاء، دون إتمام أي شراء حتى الآن، ومن غير الواضح ما إذا كانت الهيئة ستجري عملية شراء أو إنها تقوم بذلك فقط لتقييم الأسعار.

ولم تطرح مصر ، مناقصات شراء دولية منذ أن ألغت مناقصة منتصف يوليو الماضي، حيث قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن المحادثات الخاصة تسمح باستمرار مفاوضات الأسعار لأيام، مضيفًا أن اتجاهات الأسعار لن تحدد مدى أستخدام مصر لهذه الصفقات.

وبحسب وزارة التموين، فإن احتياطيات مصر الحالية من القمح تبلغ نحو سبعة أشهر.

وكانت الأمم المتحدة قالت، الخميس، إن مكتب التنسيق المشترك المشكل بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أعطى الإذن للسفن بالمغادرة.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن السفن المذكورة محملة بأكثر من 58 ألف طن من الذرة، مشيرة إلى أن وجهاتها هي: تركيا وأيرلندا وبريطانيا.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في 22 يوليو.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقين منفصلين، كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقاً يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، الذي أوقفته الحرب منذ 24 فبراير.