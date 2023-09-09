الموانئ المصرية تستقبل 227 ألف طن من الصب الجاف لصالح القطاعين العام والخاص

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 227 ألف طن من الصب الجاف “الذرة والقمح”، وذلك لصالح شركات القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، وذلك حتى 12 سبتمبر الحالى، حسب بيانات قطاع النقل البحري.

واستقبلت ميناء دمياط أول شحنة من الذرة بعد اعتماد وزارة التموين تركيا كمنشأ جديدا للذرة الاسبوع الماضي، وتصل حجم الشحنة التي دخلت للميناء 5.5 ألف طن لصالح شركة فرست جرين للاستيراد والتصدير.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة أخرى من الذرة بواقع 5.4 ألف طن لصالح شركة أجرو جرين للاستيراد والتصدير.

واستقبلت ميناء الاسكندرية اليوم ” السبت ” شحنة من القمح الواردة من أوكرانيا بواقع 7.4 ألف طن لصالح شركة كواليتي جرين، كما استقبلت ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الوارد من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن.

كما استقبلت اليوم ” السبت ” ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة الاوكراني بواقع 5 ألآف طن من الذرة لصالح شركة الايمان للاستيراد والتصدير، بالاضافة الى شحنة من القمح الروسي لصالح شركة حورس للتجارة بواقع 26.7 ألف طن.

ومن المقرر أن ستقبل غدا ” الاحد ” ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الروسي بواقع 30 ألف طن لصالح شركة كواليتي جرين.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة يوم 12 سبتمبر الجاري شحنة من الذرة بواقع 30 ألف طن لصالح شركة فينوس انترناشيونال للاستيراد وتصنيع الاعلاف.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 54 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه.

كان قد أعلن أمس ” الجمعة ” المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، إن بلاده تعارض فكرة تخفيف العقوبات على روسيا، لإحياء اتفاق الحبوب بين البلدين.

وأضاف أن تخفيف جزء من نظام العقوبات المفروضة ضد روسيا، مقابل استئناف اتفاق الحبوب الآمن في منطقة البحر الأسود، أمر مرفوض.

وتواجه أوكرانيا، سلسلة من الهجمات المتتالية من قبل الطائرات الروسية، والتي تستهدف المواني الأوكرانية المستخدمة في التصدير للسوق الخارجية، وتسعى الأمم المتحدة بمساعدة تركيا في إقناع روسيا بالعودة مُجددًا للاتفاق الآمن.

كانت ” المال ” قد كشفت مؤخرا، عن استعداد دولة أوكرانيا ” أهم مصدري الحبوب للسوق المصرية ” إنشاء ممر بحري مؤقت بعرض 3 أميال.

وأشار رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل، إلى أن الممر الجديد الذي تستهدفه أوكرانيا يهدف إلى تسهيل حركة الملاحة الدولية بمنطقة شمال غرب البحر الأسود، وذلك في ضوء انسحاب روسيا من مباردة الحبوب بالبحر الأسود والتي تهدف الى حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي.

وحسب الخطاب الذي أرسلته أوكرانيا إلى كيتاك ليم، أمين عام المنظمة البحرية العالمية اطلعت عليه ” المال “، فإن الممر الجديد يهدف إلى حل قيود الشحن الدولي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، على أن يتم تعميم هذا الإجراء على كافة الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية والشركات العاملة في نشاط الحبوب.