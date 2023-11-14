الموانئ المصرية تستقبل 223 ألف طن من الصب الجاف خلال الأسبوع الجاري

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري 223 ألف طن من الصب الجاف لصالح شركات القطاع الخاص، إضافة إلى هيئة السلع التموينية.

وفي هذا الصدد، أكدت بيانات قطاع النقل البحري، أنه من المقرر دخول شحنة من القمح بواقع 66 ألف طن من القمح الواردة من فرنسا، وذلك عبر ميناء دمياط.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 58 ألف طن لصالح شركة بنجي إيجيبت للاستيراد والتصدير، إضافة إلى دخول شحنة من الذرة لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير عبر ميناء الإسكندرية والواردة من أوكرانيا بواقع 13.5 ألف طن.

كما تستقبل شركة البستان للمطاحن عبر ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الأوكراني بواقع 5.5 ألف طن، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الأوكراني بواقع 5.7 ألف طن لصالح شركة حورس للتجارة.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنتين من أوكرانيا لصالح شركة تريد فور مور والتي تنقسم إلى 6.5 ألف طن من الذرة، و5.3 ألف طن من القمح.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 2.5 ألف طن من الذرة لصالح شركة نهضة مصر من أوكرانيا، فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الأوكراني أيضا لصالح شركة حورس للتجارة، إضافة الى دخول شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة كايرو ثري ايه بواقع 60 ألف طن.

كانت قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة الماضية، إن البلاد، والتي تعد منتج رئيسي للحبوب الزراعية في العالم، حصدت 71.5 مليون طن متري من الحبوب الزراعية والبذور الزيتية من محصول الموسم الجاري 2023/2024 حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإنتاج يشمل 51.3 مليون طن من الحبوب الزراعية، و20.2 مليون طن من البذور الزيتية، وسينتهي الحصاد في أواخر هذا العام، اعتمادًا على الطقس.

وشمل الإنتاج الأوكراني، نحو 22.4 مليون طن من محصول القمح، و5.9 مليون طن من محصول الشعير، و21.2 مليون طن من محصول الذرة، ومساهمات أصغر من الحبوب الأخرى، وحصد المزارعين نحو 4 ملايين طن من بذور اللفت، و11.5 مليون طن من بذور الشمس، و4.7 مليون طن من فول الصويا.