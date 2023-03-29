الموانئ المصرية تستقبل 219 ألف طن من الصب الجاف النظيف

تستقبل الموانئ المصرية نحو 219 ألف طن من الصب الجاف والتي تضم الذرة والقمح والسكر والتي تم استيرادها من اوكرانيا وروسيا والبرازيل.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان ميناء الإسكندرية من المقرر أن يستقبل شحنة من القمح تصل الى 7 ألآف طن، وذلك لصالح شركة البستان للمطاحن، يوم 30 مارس الجاري.

كما يستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من القمح بواقع 62 ألف طن والتي تم استيرادها من روسيا، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 25 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة يوم 31 مارس الجاري والواردة من أوكرانيا .

كما يستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة يواقع 7 ألآف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير يوم 31 مارس الجاري ، فيما تستقبل ميناء دمياط في نفس اليوم شحنة من الذرة سواقع 25 ألف طن والواردة من أوكرانيا لصالح شركة كايرو ثري ايه.

ويستقبل ميناء السخنة شحنة من السكر الواردة من البرازيل بواقع 60 ألف طن، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك يوم 2 ابريل المقبل.

واستقبل ميناء الدخيلة اليوم ” الثلاثاء شحنة من القمح بواقع 33 ألف طن والواردة من روسيا لصالح شركة اويلز جرينز.

يذكر أن أسعار تصدير القمح الروسي، واصلت انخفاضها مرة أخرى الأسبوع الماضي، وذلك بعد تمديد اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، مما دعم الاتجاه الهبوطي في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة حجم الصادرات.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية “IKAR”، إن أسعار القمح الروسي بروتين 12.5%، تسليم أرض المواني للبلد المصدر “FOB”، انخفض بمقدار 5 دولارات إلى 272 دولارًا للطن الأسبوع الماضي.

وأفادت شركة “SovEcon” الاستشارية، أن روسيا صدرت 1.16 مليون طن من الحبوب الزراعية خلال الأسبوع المنتهي في 24 مارس (من بينها 970 ألف طن قمح)، ارتفاعًا من 870 ألف طن من الحبوب قبل أسبوع (بينها نحو 750 ألف طن من القمح.

وتقدر شركة “SovEcon”، أن صادرات القمح الروسية في مارس قد تصل إلى 4.3 مليون طن، ارتفاعًا من 2.1 مليون طن قبل عام، وأعلى مستوى لشهر مارس منذ 2018.