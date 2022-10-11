الموانئ المصرية تستقبل 215 ألف طن من الصب الجاف لصالح القطاع العام والخاص

تستقبل هيئة ميناء دمياط، الخميس المقبل، شحنة من السكر لصالح هيئة السلع التموينية تصل إلى 52.5 ألف طن، وذلك بالاستيراد من البرازيل، وذلك حسب بيانات هيئات الموانئ المصرية.

كما تستقبل هيئة السلع التموينية، غدًا، عبر ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي بواقع 42 ألف طن، وذلك عبر السفينة “زنبك 3”.

في السياق نفسه تستقبل الموانئ المصرية 5 شحنات من الذرة، والتي تم استيرادها من البرازيل والأرجنتين لصالح القطاع الخاص عبر موانئ الإسكندرية ودمياط.

وتنقسم تلك الشحنات بين 3 شحنات من الذرة لصالح شركة نيوهوب الإسكندرية المحدوة، بواقع 6.5 ألف طن، بينما تستقبل شركة ميدسوفتس للتجارة شحنة أخرى بواقع 64 ألف طن عبر ميناء دمياط، فيما تستقبل شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي شحنة بواقع 50 ألف طن.

واستقبلت، اليوم، هيئة ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة الأرجنتيني بواقع 70.6 ألف طن لصالح شركة حورس للتجارة.

في السياق نفسه أعلن، اليوم، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا تسعى إلى إلغاء حصص تصدير القمح، والتي يتم تحديدها خلال النصف الثاني من الموسم التسويقي (يوليو- يونيو).

وكانت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، عادةً ما تقوم بتحديد حصص تصدير الحبوب، للفترة من منتصف فبراير حتى نهاية يونيو؛ وذلك لتأمين إمدادات كافية من الحبوب للاحتياجات المحلية، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية.

من جانبها قالت المسئولة عن قطاع الزراعة فى الحكومة فيكتوريا أبرامشينكو إن روسيا ستتمكن من حصاد محصول قياسي من الحبوب، هذا العام، مما يعني أنه ليس من الواجب الاستمرار بالعمل بقوانين حصص التصدير المفروضة، والتي تفرض تصدير كمية معينة خلال العام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا في طريقها إلى حصاد محصول حبوب قياسي يبلغ 150 مليون طن، بما في ذلك 100 مليون طن من القمح.